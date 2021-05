Neuradno: V Sloveniji potrjena nevarna različica virusa

Nevarna dvojna mutacija Dvojno mutirana različica novega koronavirusa iz Indije B.1.617 predstavlja dve mutacij proteina konice ovojnice virusa (E484Q in E484), ki omogoča virusu, da vstopi v celico in jo okuži. Virus se lahko hitro razširi po telesu, če se izmuzne protitelesom imunskega sistema ali protitelesom, razvitih po cepljenju, ali pa če jih morda telo sploh nima. To bi lahko pomenilo, da tisti, ki so preboleli covid 19 ali so bili cepljeni proti covidu 19 ne bi bili toliko odporni proti novi različici virusa. O tej dvojni mutaciji so sprva poročali indijski znanstveniki že konec lanskega leta.

V Sloveniji glede na podatke portala GISAID, ki ponuja odprt dostop do genomskih podatkov novega koronavirusa, je potrjen primer indijske različice virusa sars-cov-2. Potrdili so jo v Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v vzorcu, ki je bil odvzet 20. aprila, je razvidno s portala.Laboratoriji, ki opravljajo sekvenciranje genomov novega koronavirusa, te podatke vnesejo na portal GISAID. Gre za svetovno znanstveno pobudo in primarni vir, ki ponuja odprt dostop do genomskih podatkov novega koronavirusa.Predstojnik inštitutaza STA še ni potrdil te informacije. Prav tako z njo niso seznanjeni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. V četrtek bodo sicer predvidoma na novinarski konferenci o covidu 19 predstavili stanje glede različic v Sloveniji.Indijska različica virusa velja za bolj nalezljivo in nevarno in naj bi bila odgovorna za velik porast okužb in smrti zaradi covida 19 v Indiji, kjer iz dneva v dan podirajo črne rekorde.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v ponedeljek sporočila, da je indijska različica novega koronavirusa bolj nalezljiva, zato je skrb vzbujajoča.