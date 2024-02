Švarc Pipanova razkrila del poročila o razvpitem nakupu, veliko je zakritega

Ministrica, ki opravlja tekoče posle, Dominika Švarc Pipan je v poročilu o domnevnih nepravilnostih pri nakupu stavbe na Litijski izpostavila prirejeno projektno dokumentacijo in sum zunanjih vplivov, kaže povzetek poročila. V zvezi z nakupom na NPU poteka predkazenski postopek, s KPK pa so sporočili, da predhodnega preizkusa še niso zaključili.

Ministrica je 13. februarja predsedniku vlade Robertu Golobu posredovala poročilo o stanju v zvezi z ugotavljanjem domnevnih nepravilnosti pri nakupu stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani. Švarc Pipan je v njem povzela ugotovitve glede ključnih domnevnih nepravilnosti in ukrepe ministrstva za pravosodje, kaže povzetek poročila, ki so ga z ministrstva danes posredovali medijem. V poročilu so sicer zaradi varstva interesov preiskave zakrili nekatere informacije, so pojasnili.

Na Generalni policijski upravi so za STA zapisali, da je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) v okviru preiskave nakupa stavbe na Litijski cesti pridobil določeno dokumentacijo od ministrstva za pravosodje in da vodi predkazenski postopek v skladu z usmeritvami pristojnega državnega tožilstva.

Švarc Pipan je v poročilu med ključnimi ugotovitvami navedla domnevne nepravilnosti med pripravo in izvedbo projekta na sekretariatu ministrstva za pravosodje ter sume zunanjih vplivov na izvedbo projekta.

Meni, da na nepravilnosti med pripravo in izvedbo projekta na sekretariatu kaže manjkajoča in prirejena dokumentacija projekta. Pojasnila je, da ni knjižena digitalno ter da ni bilo mogoče najti fizičnega dokumenta in opraviti razgovora z nekdanjim generalnim sekretarjem na ministrstvu za pravosodje Urošem Gojkovičem ali vodjo projekta. Tako denimo na podlagi elektronske komunikacije slednjega ni jasno, ali je bil ogled stavbe na Litijski dejansko opravljen.

Tudi v projektni nalogi z analizo stanja infrastrukture na področju pravosodja iz oktobra lani so prirejeni in manjkajoči podatki, meni. Poleg tega je v nalogi »indic, da je bila projektna naloga pripravljena za preferiranje točno določenega ponudnika«. V investicijski dokumentaciji pa je tudi zavajajoč opis stanja stavbe na Litijski cesti.

Poleg tega iz fizično dostopne dokumentacije in elektronskih komunikacij ni mogoče ugotoviti, ali je bil poziv k nadaljevanju pogovorov poslan tudi drugemu ponudniku, čigar ponudba je ustrezala razpisnim pogojem. Pri tem je posebej izpostavila, da je bila ponudba drugega ponudnika bila v osnutku projektne naloge z analizo infrastrukture na področju pravosodja ocenjena z enakim številom točk kot ponudba za stavbo na Litijski. Dodala je, da je iz dokumentacije oziroma komunikacije razvidno zgolj, da je nekdanji generalni sekretar Gojkovič neposredno podjetniku Sebastjanu Vežnaverju poslal vabilo k nadaljnji obravnavi ponudbe njegovega podjetja. Iz spisa ni razvidno, kolikokrat in kako so potekala pogajanja.

Opredelila je tudi sume zunanjih vplivov na izvedbo projekta, med katerimi je znova izpostavila sum neposrednega vplivanja zdaj že nekdanjega glavnega tajnika stranke Klemna Žiberta »najmanj v fazi zagotavljanja denarja za izvedbo projekta decembra lani«. Meni, da so indici za to hkratna menjava telefonov več oseb, sporočilo Žiberta vodji kabineta ministrice in sestanek Žiberta z zdaj že nekdanjim državnim sekretarjem Igorjem Šoltesom brez vednosti ministrice.

Med ukrepi ministrstva za pravosodje je izpostavila notranjo revizijo, za katero ministrica ugotavlja, da ni bila opravljena, kljub drugačnim zagotovilom Gojkoviča. Na ministrstvu vzpostavljajo tudi postopke za zunanjo revizijo, urejajo civilnopravna vprašanja glede pogodbe s prodajalcem ter sodelujejo z organi preiskovanja in pregona, je zagotovila v poročilu.

Na vprašanje, ali so na NPU kazensko ovadili Dominiko Švarc Pipan, saj naj bi po poročanju Dela na Specializiranem državnem tožilstvu zoper njo prejeli kazensko ovadbo, niso konkretno odgovorili zaradi varstva osebnih podatkov. Dodali so še, da policija kot organ odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj obravnava vse razloge za sum storitve kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije pa so navedli, da predhodnega preizkusa v zadevi nakupa stavbe na Litijski še niso zaključili. Dodali so, da trenutno pregledujejo obsežno dokumentacijo, ki so jo že pridobili, pridobivajo pa tudi dodatna pojasnila.