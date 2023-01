Štrukelj je velik gospod, ki paše povsod (FOTO)

»To je naš mesec,« Jelka Krivec, predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč, v nedeljo ni skrivala navdušenja po uspeli organizaciji že sedme državne razstave štrukljev. V minulih dveh letih jih covid-19 ni ustavil, sta pa bili prireditvi v precej bolj toplem času. »Pozimi imamo gospodinje več časa za kuhanje, pa tudi sestavine, jajca in smetana, so take, da je bolje, če je hladno,« nadaljuje Krivčeva, vesela, da se je za zlata, srebrna in bronasta priznanja merilo kar 66 vzorcev! »Iz leta v leto raste tudi kakovost primerkov.«

Seveda se štrukljev ni samo gledalo.

Štruklje kuhajo v kropu ali na pari. Praviloma jih pripravijo iz vlečenega testa, nekateri tudi iz kvašenega, uporabljajo različne vrste moke: prevladuje pšenična, sledijo ji ajdova, pirina, brezglutenska, polnozrnata. Precej svobode je tudi pri nadevih: od ocvirkov, skute, jurčkov do kostanja, fig in banan, suhih marelic, kislega zelja in slanine, mletega mesa, rdečega zelja, korenčka. Verjetno bi težko našli bolj raznovrstno in hkrati vsestransko jed, ki bi prekašala štruklje, ti so lahko samostojna jed, priloga ali sladica. Poleg tega obstajajo že več kot 400 let! »Štrukelj je velik gospod, ki paše povsod,« smo slišali na sklepni slovesnosti v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči.

Kar dve komisiji

Prijatelja Jože Senegačnik (levo) in Dušan Debevc

Jedi sta pregledali dve strokovni komisiji, ki so jo sestavljali Irena Ule, Betka Vrščaj, Nežika Režek ter Janez Turk, Anica Pajer in Jožica Muhič. »Pohvala vsem, ker ste se tako množično odzvali in prinesli v ocenjevanje svoj štrukelj. Vsi so bili skrbno in zelo dobro pripravljeni. Pri večini primerkov je bilo testo natančno razvaljano, nadevi pa homogeni in enakomerno nanešeni,« je v imenu stroke zbrane nagovorila Muhičeva. Je pa v nadaljevanju pozvala vse, da pri pripravi uporabijo čim več različnih vrst moke, ne le pšenično in ajdovo. »Bodite bolj inovativni, pogrešali smo različne sadne okuse, dišavnice. Prejšnja leto je bilo več različnih okusov kot letos.«

»Lepo je, ker smo se spet zbrali v takem številu. Vesela sem, ker se tradicija ohranja, predvsem pa naše mize ostajajo polne štrukljev,« je zbrane pohvalila Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, ta je sodelovala pri organizaciji. Zlato priznanje so prejele Janja Klemenčič, Marija Dular, Moški pevski zbor Rožmarin, Verica Slak, Breda Fink, Renata Povše, Jožefa Škrabec, Dušan Debevc, Antonija Hočevar, Nada Zorec, Marjetka Saje (2), Ester Mazi, Nežka Dulc, Sonja Žagar, Jožica Bobnar, Zvonka Verdel, Milka Kastelic, Jože Senegačnik, Magdalena Peterlin, Ana Makše, Amalija Zajc, Andrejka Krevs, Marta Okoren, Ljudske pevke Čebelice in Nežika Režek. Srebrno priznanje so dobile Urša Sinur, Jelka Krivec, Sonja Žagar, Marija Šuštaršič, Erika Hočevar, Anica Berčon, Ljubica Hočevar, Antonija Ajdič, Mirjana Vlahovič, Ana Špendal, Magda Volf, Andreja Drenik, Justi Bobnar, Martina Plesničar, Marta Okoren, Darinka Žagar, Mimica Majerle, Danica Berčon Hrastovec, Irena Majerle, Zdenka Sinur, Anica Rifelj, Milena Korošec in Zdenka Škrabec. Bronaste štruklje so pripravile Tjaša Brulc, Aleks Knep, Amalija Zajc, Lojzka Brulc, Verica Slak, Milka Kastelic, Joži Kastelic, Mirjana Vlahovič, Danica Kramar, Anica Rifelj, Milena Korošec in Marija Kos.

Alojz Drenik, Verica Slak, Janja Klemenčič in Marija Dular so pripravili šampione.

Zmagal že prvič

Janja Klemenčič, Marija Dular, Moški pevski zbor Rožmarin in Verica Slak so zbrali vseh možnih 30 točk. »Pripravila sem dolenjski štrukelj, kakršnega ves čas delamo tudi doma. Uporabila sem domačo smetano, domačo skuto, cvrtje, obvezno ne sme manjkati salova svinjska mast. Najprej sem umesila za vlečeno testo, vse skupaj z velikim veseljem in tudi s kančkom strahu, kako bo uspelo. Potem sem ga razvlekla in nadevala, zavila in čakala, kaj bo, ko se skuha. Ko ga daš v krop, je še vprašanje, kakšen bo, ko bo prišel ven,« je pojasnila Janja Klemenčič.

Razstavo si je ogledal tudi domači župan Andrej Kastelic.

»Po poklicu sem kuhar, tekmoval pa sem prvič,« je povedal Alojz Drenik, ki je v imenu domačega Moškega pevskega zbora Rožmarin pripravil ajdov štrukelj iz kvašenega testa s skutnim nadevom. »Preostali člani zbora so me spodbujali.«

»Pripravila sem štrukelj z mletim mesom,« je nadaljevala Marija Dular. »Osnova je vlečeno testo. Sprva sem malce prepražila česen in čebulo, le toliko, da je zadišalo. Potem sem potenstala meso. Vmes sem ocedila kislo zelje, dodala sem tudi slanino.« Štrukelj je spekla, v prihodnje ga bo kuhala. »Štruklje imajo doma vsi zelo radi, največkrat ga pripravim za v zidanico. Nič drugega ne rabimo, štrukelj in kozarec vina,« je še dodala Marija, ki je drugič osvojila vse možne točke. Verica Slak pa se je uspešno predstavila s štrukljem iz kvašenega testa, v njem sta bila kislo zelje in domača slanina. »Vse sem naredila po občutku, recepta za to nimam. Vzela sem pol kilograma moke in prav toliko zelja ter dodala kos domače slanine.«

Za prijetno vzdušje so poskrbeli Moški pevski zbor Rožmarin in Ljudske pevke Čebelice.

Navdušil prijatelja

Podelili so kopico priznanj.

Na tekmovanju je bil običajno edini moški Jože Senegačnik, tokrat pa ni bilo tako. »Povabil me je, naj še jaz pripravim štrukelj. Z njegovimi nasveti mi je uspelo,« pripoveduje njegov prijatelj Dušan Debevc, ki je jed pripravil iz bučnih semen, v nadev pa je dodal grobo mlete orehe. »Buče je posadila žena in odločil sem se, da porabim semena. Testo je bilo vlečeno, po Jožetovem nasvetu pa sem jih kuhal na pari. Dobro mi je uspelo,« je dodal dobitnik zlatega priznanja. S slednjim je bil nagrajen tudi Senegačnik, ki se je tokrat odločil za štrukelj s pehtranom in skuto. »Pri pripravi je ključno, da so sestavine dobre, vključno z domačo skuto in domačo smetano.« Povedal je še, da kuhanje na pari ni modna muha, je pa super način, da se ogneš težavam. »Precej lažje je kuhati na pari, ker ni treba štruklja nič zavijati v krpo ali dajati v lonec. Včasih se zgodi, da se krpa še prime na štrukelj.«

66 vzorcev so ocenili.

V Mirni Peči je še lep čas odmevala harmonika, domačini pa so postregli slastne štruklje in kozarec rdečega. »Ta razstava je zelo uspešna. Če bi prišle babice nazaj, bi bile zagotovo zelo ponosne. V teh štrukljih je veliko inovativnosti, ki so primerne današnjemu času,« je povedal domači župan Andrej Kastelic.