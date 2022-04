Stranke se požvižgajo na pravila! Poglejte, kako nepravilno parkirajo svoja vozila (FOTO)

Predvolilna kampanja je dobra dva tedna pred volitvami na vrelišču. Zdi se, da so hit tokratne kampanje vozila političnih strank, ki so letos res raznolika. Kot da stranke tekmujejo, s čim se bodo pripeljale na teren. Nekatere so si omislile plakate na terenskih vozilih, druge na kombijih, tretje na avtobusih, ena pa uporablja kar tovornjak.

V oči pa ne bodejo samo velika vozila z enormnimi plakati strankarskih veljakov, ampak tudi njihovo neprimerno obnašanje v prometu in nepravilno parkiranje teh strankarskih vozil. Obnašajo se namreč, kot da zanje cestnoprometni predpisi ne veljajo.

Zbrali smo nekaj primerov kršitev cestnoprometnih pravil, pri katerih so bili ujeti strankarski kandidati. Na fotografijah lahko vidite, kako so kombi stranke SD parkirali na mestu za invalide, terenec s plakatom enega izmed kandidatov stranke SDS je bil parkiran sredi ceste, tovornjak stranke Naša dežela pa so pustili kar sredi krožišča. Stranka NSi je pred dobrim tednom dni s svojim avtobusom vozila po ploščadi trga v Zagorju. O tem lahko več preberete tukaj.

SD

Kombinirano vozilo z napisom stranke SD in fotografijo strankarske predsednice Tanje Fajon so pustili kar na prostoru za invalide.

SDS

Terensko vozilo kandidata SDS Marka Posavca so fotografirali parkirano kar sredi ceste.

Naša dežela

Poslanka Mateja Udovč je vozila strankarski tovornjak in v njem predsednico stranke Aleksandro Pivec. Tovornjak je ustavila sredi krožišča, vključila vse smernike in ga tam tudi pustila. Tovornjak je oviral promet, Udovčeva in Pivčeva pa sta se objeti fotografirali in snemali.

NSi

Stranka NSi si je dovolila svoj volilni avobus zapeljati na ploščad trga v Zagorju, za kar ni imela dovoljenja. Pri tem so celo poškodovali ploščad ...