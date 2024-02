Stotnik Slovenske vojske ovaden za več tatvin

Zaposleni v Slovenski vojski (SV), po informacijah portala 24ur.com naj bi šlo za pripadnika s činom stotnika, naj bi zakrivil več velikih tatvin. Kot so za STA potrdili na ministrstvu za obrambo, so pripadnika zaradi domneve nedolžnosti premestili v enoto SV in ga po zaključeni preiskavi kazensko ovadili, sprožili bodo tudi disciplinski postopek.

Obveščevalno-varnostna služba obrambnega ministrstva je sprožila preiskavo pripadnika, ki je bil zaposlen na vojaškem delovnem mestu v direktoratu za obrambne zadeve, in zoper njega februarja na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podala kazensko ovadbo za veliko tatvino v povezavi s 54. členom kazenskega zakonika, ki določa nadaljevalno kaznivo dejanje, s katerim si pridobi korist ali povzroči škodo, so informacijo potrdili na ministrstvu.

Disciplinski postopek

Njegovo odgovornost za očitana ravnanja bo ministrstvo ugotavljalo tudi v delovnopravnem oz. disciplinskem postopku. Na ministrstvu so za STA pojasnili še, da v konkretnem primeru ni šlo za oškodovanje ministrstva, temveč za drugo kaznivo dejanje, zneskov tatvin denarja niso razkrili.