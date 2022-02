Predvsem v drugi seriji ekipnih skokov v Pekingu se je življenje po večini Slovenije tako rekoč ustavilo. Delovni procesi so šli v nižjo prestavo ali pa kar na pavzo, verjetno ni bilo lokala, kjer na televizijskem zaslonu niso predvajali zgodovinskega boja. Enako je bilo z radijskimi postajami. Pogum, veliko znanja, srčnost, a tudi malo vetrne smole so Lovra Kosa, Ceneta in Petra Prevca ter Timija Zajca na ekipni tekmi na veliki skakalnici ponesli do olimpijskih podprvakov. Kapo – in masko – dol Dolenja vas, od koder prihajata brata Peter in Cene Prevc, Rudnik pri Moravčah, domač...