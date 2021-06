Šter o tem, kam vse lahko potujemo s kartončkom, ki ga dobimo ob cepljenju

V Sloveniji in EU se epidemiološke razmere izboljšujejo, potovanja v EU pa naj bi med turistično sezono z julijem poenostavilo evropsko digitalno covidno potrdilo. Pod kakšnimi pogoji lahko do takrat potujemo v tujino, je v pogovoru za STA spregovoril vodja konzularne službe na MZZ Andrej Šter, ki poziva k odgovornim in razumnim potovanjem.



Digitalno covidno potrdilo, ki bo prebolelim, cepljenim in testiranim omogočilo potovanje brez omejitev, naj bi v EU uvedli 1. julija. Krog držav, ki že zdaj omogočajo neovirano potovanje za t. i. kategorijo PCT, se sicer veča, vendar pa to še ne velja v vseh članicah EU in schengenskega območja, temveč temelji na bilateralnih ali regionalnih dogovorih, je v pogovoru za STA in njen projekt Neja poudaril Šter.



S potrdilom oziroma kartončkom, ki ga dobimo ob cepljenju proti covidu, do uvedbe digitalnega covidnega potrdila lahko potujemo na Hrvaško in na Madžarsko, za druge države pa je potrebno zdravniško potrdilo v vsaj dveh jezikih. »Potrdilo, ki je praviloma poleg slovenščine še v angleščini, po naših informacijah uporabljajo vse države EU, uporabljajo ga tudi nekatere države, s katerimi smo dosegli sporazum, to so Velika Britanija, ZDA, Turčija, Rusija, Srbija,« je pojasnil Šter.

Kdaj bo digitalno covidno potrdilo uvedla Slovenija?

Nekatere članice, med njimi sosednja Hrvaška, so digitalna covidna potrdila sicer že začele izdajati s 1. junijem. Na vprašanje, kdaj ga bo uvedla Slovenija, Šter odgovarja: »Vsekakor bo to do 1. julija, upamo, da čim prej, krog držav se veča in s tem tudi digitalna možnost uveljavljanja svobode potovanja.«



Tehnična implementacija digitalnega potrdila po njegovem mnenju ne bi smela biti pretežka. »Verjamem, da je možno razrešiti te zadeve, zlasti ker se radi pohvalimo, da imamo digitalizacijo države v malem prstu. Upam, da se bo res pokazalo, da je tako.«

Šter: Hudič se skriva v podrobnostih

Bo pa na ravni EU treba odgovoriti na vprašanja, kot so na primer, kje je starostna meja tistih, ki bodo potrebovali to potrdilo, kaj se bo zgodilo z osebami, ki so prebolele covid in so bile enkrat cepljene, ali pa so covid prebolele in jim to mora nekdo potrditi, ter kako bo to zapisano v QR kodi. »Hudič se skriva v podrobnostih,« vsa ta vprašanja morajo biti razrešena do 1. julija, je poudaril Šter.



Po vsebini je verjetno najpomembnejše vprašanje, kako bo omogočena svoboda potovanja tistim, ki se ne morejo cepiti. Ena od omejitev je tudi, da je podatek o negativnem testu uporaben le nekaj dni; tudi to bo treba zapisati v QR-kodo, ki jo bomo nosili s seboj.

Po novem so se pogoji za vstop v Hrvaško sprostili

V pogovoru je Šter med drugim spregovoril tudi o pogojih, pod katerimi lahko prebivalci Slovenije trenutno potujejo v sosednje države. Ker pogoji za vstop v posamezne članice niso poenoteni in se pogosto spreminjajo, svetuje, da jih vsak, ki se odpravlja na pot, nekaj dni pred odhodom preveri: po možnosti na spletni strani slovenske vlade, kjer so objavljeni ažurni podatki o prehajanju meje. Po novem so se pogoji za vstop v Hrvaško precej sprostili. Brez dodatnih pogojev je vstop mogoč za tiste, ki so cepljeni s prvim odmerkom cepiva proizvajalcev Pfizer, Moderna ali AstraZeneca, in sicer po 22. dnevu od cepljenja. Krog teh držav se širi, mednje sodi tudi Madžarska, »pričakujemo da bo vedno več držav, ki se bodo na teh pogojih poenotile«.

Avstrija zadržana

Avstrija je pri sproščanju ukrepov za zdaj še dokaj zadržana, so pa opustili obvezno desetdnevno karanteno, dopuščajo marsikatero dokazilo, ki ga je treba imeti v dvojezični obliki. Italija sprošča ukrepe kampanjsko, še vedno veljajo precejšnje omejitve, opustili so obvezno petdnevno karanteno, a je za vstop v državo med drugim še vedno potrebna elektronska registracija.



Pred začetkom turistične sezone Šter poziva k razumnim potovanjem, hkrati pa ocenjuje, da konzularni službi, ki državljanom pomaga, ko se v tujini znajdejo v težavah, tudi to poletje ne bo zmanjkalo dela. Obenem opozarja, da tokrat ne gre pričakovati, da zadošča enosmerna vozovnica in da nas bo nazaj pripeljala država, če se bo zaradi vnovičnega poslabšanja epidemioloških razmer kje kaj zapletlo.



V pogovoru je opozoril še, da je trenutno skoraj nemogoče prostočasno potovati v Rusijo, težavna so tudi potovanja v ZDA ali od tam, »evropska potovanja se ustavijo tudi ob ambiciji potovati v Južno Ameriko«, kjer se marsikatere države soočajo z grozljivimi epidemiološkimi razmerami. Tudi preostale članice EU državljane opozarjajo, naj letošnje poletje ne računajo na organizacijo reševalnih odprav, kot so potekale lansko pomlad in poletje.

