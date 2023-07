Ste videli, kako je Golobova Tina predala podpise za nutrije? (FOTO)

Predstavniki 20 društev in organizacij so ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predali več kot 24.000 podpisov pod peticijo, s katero izražajo nasprotovanje odlovu nutrij na območju Ljubljanskega barja. Ministrstvo so med drugim pozvali, naj razglasi takojšen moratorij na odlov, ki naj bi se začel konec meseca oz. v začetku avgusta.

Podpise prinesla Golobova partnerica

Skrinjico z zbranimi podpisi je na pristojno ministrstvo prinesla partnerica predsednika vlade Tina Gaber, velika zagovornica živali, ki se je javno že postavila v bran nutrijam in ljudi pozivala k podpisu peticije.

Kot je ob predaji podpisov v imenu nasprotnikov odlova povedala predstavnica Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) Adria v Sloveniji Nevenka Lukić Rojšek, želijo s podpisi dokazati, da pomembne del slovenske javnosti ne podpira nasilnih kratkoročnih rešitev za probleme sobivanja človeka z drugimi živimi bitji v Sloveniji.

Zahtevajo takojšen moratorij

Predstavniki 20 slovenskih društev pristojno ministrstvo poleg tega, da takoj razglasi moratorij na celovit odlov nutrij na območju krajinskega parka Ljubljansko barje, po besedah Lukić Rojšek pozivajo tudi k temu, da prevzame pobudo za čimprejšnjo vzpostavitev dialoga v obliki delovne skupine, ki bo v najkrajšem času opravila »analizo stanja na podlagi objektivnih informacij ter brez političnih pritiskov oblikovala realistične in naravi ter ljudem prijazne rešitve«.

Pobudo društev bodo preučili

Generalni direktor direktorata za gozdarstvo in lovstvo Tomaž Hrovat je ob sprejemu podpisov peticije najprej izrazil zadovoljstvo nad skrbjo državljanov za okolje in dodal, da to skrb z njimi delijo tudi na ministrstvu.

Po besedah Hrovata bodo pobudo društev preučili in »skladno z odločitvijo v nadaljevanju tudi postopali«. Ob tem je napovedal tudi nadaljevanje dialoga z nevladnimi organizacijami.

Tina Gaber. Predaja podpisov nasprotnikov izlova nutrij iz Ljubljanskega barja ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. FOTO: Leon Vidic/delo

Operativni del odlova nutrij na območju krajinskega parka Ljubljansko barje bo predvidoma stekel konec meseca oz. v začetku avgusta, je za STA sredi meseca pojasnil direktor Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje Janez Kastelic. Kot je pojasnil, zaradi dopustov aktivnosti trenutno potekajo v skladu z razpoložljivimi kadrovskimi možnostmi.

Odlov bo najprej stekel na tako imenovanih nelovnih površinah, saj imajo kar nekaj prošenj lokalnega prebivalstva, da odlovijo nutrije, ki so »že v naseljih oziroma prihajajo celo do hiš«.