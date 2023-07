Tina Gaber skoraj padla na zadnjo plat, Golob pa jo je snemal (VIDEO)

Predsednik vlade Robert Golob je na družbenem omrežju objavil posnetek svoje izbranke, kako se sprehaja po Gradaščici. Ob tem je šaljivo zapisal: »Ko si draga zaželi morja.«

Medtem ko jo je snemal, kako bosa stopa v regulirano strugo Gradaščice v Trnovem, pa je Gabrova skoraj končala na zadnjici. Ko je stopila na betonirani del, kjer že teče voda, ji je namreč spodrsnilo in komaj se je ujela. Nedolžen sprehod za osvežitev bi se lahko končal veliko bolj tragično. Ni malo primerov, ko so se v podobnih situacijah ljudje že zelo poškodovali. Rastlinje v vodi namreč naredi betonsko obrežje zelo spolzko, enako se zgodi na klančinah v morju. Zato ob tem opozarjamo vse, da so v takih okoljih še posebno pazljivi.

Spomnimo na primer fotografa Dejana Mijoviča, ki si je ob podobnem zdrsu na klančini poškodoval hrbtenico in zaradi padca postal invalid. Njegov padec bi se lahko končal tudi s smrtjo, če mu ne bi pomagali prijatelji.