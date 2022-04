Ste videli, kaj se je zgodilo na soočenjih? Po nastopu Bernarda Brščiča RTV-voditelj ni ostal tiho

Podobne spremembe in zelena transformacija. Tudi o tem je tekla beseda na današnjih soočenjih zunajparlamentarnih strank, ki so jih organizirali na RTV Slovenija. Med enim od prispevkov pa je bilo nekaj nejevolje. Voditelj Jan Novak je Bernardu Brščiču, Domovinska liga Dom, dal besedo, saj da je nekaj vzdihoval.

Vidno razburjen Brščič je povedal: »Toliko neumnosti, kolikor sem jih slišal v tem prispevku, samo za glavo sem se držal. A kakšen vaš novinar pregleda te številke?« Pa ga je voditelj prekinil in vprašal, ali podnebne spremembe so ali niso.

»Niso tak problem, kot jih zeleni lobij prikazuje,« pravi Brščič. Nadaljuje: »Kako lahko tak prispevek v bistvu pride skozi uredniško sito, se meni zdi, kot človeku, ki dela v energetiki, prava katastrofa.« Da se zavaja ljudi, da obstaja nek hiperpotencial vetrne energije, pravi in dodaja: »Podnebne spremembe so prevara, ker je to izjemno domišljavo, ker si zeleni lobij domišlja, da lahko človek pomembno vpliva na temperaturo tega planeta. Dejansko, če boste pogledali o geometeorologiji, boste ugotovili, da se skozi čas temperatura Zemlje spreminja in da CO 2 ni tak problem, kot ga želijo prikazati. Dejansko gre za zelo jasen politični interes zelenih fašistov, ki želijo izpostaviti sistem energetske revščine.«

»Gospod Brščič, opozarjam vas, da malce pazite na svoje izjave in koga s čim naslavljate,« mu je po nastopu dejal voditelj Novak.