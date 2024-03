Ste videli, kaj je naredila Urška Klakočar Zupančič, ko so protestniki prekinili sejo državnega zbora? (VIDEO)

Danes je pomemben dan, ki pomeni začetek konca trpljenja civilistov v Gazi, je dejal slovenski veleposlanik v Varnostnem svetu Samuel Žbogar po današnjem sprejetju resolucije Varnostnega sveta ZN z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa jo je označila za sporočilo upanja. »Končno nekaj dobrih novic iz New Yorka,« pa je po sprejetju resolucije izjavil premier Robert Golob. Poudaril je, da je zdaj skrajni čas, da se besede spremenijo v dejanja in da se resolucija začne izvajati na terenu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.