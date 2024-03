Golob se je odzval na očitke o korupciji, Mahniču pa dejal: Vsak naj pomete pred svojim pragom

Vlada bo ob vsakem sumu korupcije storila vse, da se primer razišče in bodo organi ustrezno ukrepali, je v DZ zatrdil premier Robert Golob. Želi si, da bi tako zavezo dale vse parlamentarne stranke, sodelovale pa bi tudi pri razčiščevanju podobnih dejanj v preteklosti. »Vsak naj najprej pomete pred svojim pragom,« je dejal poslancu SDS Žanu Mahniču.

Kaj vse je zanimalo poslanca Mahniča?

Mahnič je v poslanskem vprašanju predsedniku vlade ob začetku današnje redne marčne seje naštel vrsto po njegovih besedah spornih praks, od podražitev infrastrukturnih projektov in preplačanih stavb do nakupa računalnikov, ki ležijo v skladišču, zaposlovanja družinskih članov na položaje v državi in njenih podjetjih ter plačevanja samooklicanih spletnih vplivnežev.

»Zanima me, kdaj bo vlada uresničila v parlamentu sprejete sklepe glede boja proti korupciji. Kdaj boste nehali spodbujati korupcijo in ali so organi pregona že našli osebo, ki naj bi v vašem imenu odprla bančni račun v Romuniji?" je vprašal Goloba.

Premier mu je odvrnil, da je naštel ogromno laži, hkrati pa ugotovil, da gre za prakse iz časa prejšnje vlade. »Če se je kdaj vse to dogajalo, o čemer govorite, se je dogajalo pri vas, in o svojih koruptivnih dejanjih niste želeli nikoli odgovarjati," je dejal.

Izpostavil je primer nakupa stavbe za sodišča na Litijski cesti v Ljubljani. Verjetno gre za korupcijo, je soglašal. Ta primer se po njegovih besedah razčiščuje od prvega dne in razčistiti ga nameravajo do konca, kajti želijo pokazati, da korupcije ne tolerirajo, tudi če se dogaja pod to vlado.

V primer vpleteni tako vidni pripadniki stranke SDS kot nekateri pripadniki stranke SD?

»V tem se razlikujemo od vas ... ko pride do neprimernih praks, jih razčistimo, tudi v javnosti, tudi v parlamentu,« je Golob dejal opozicijskemu poslancu. Dodal je, da so bili v primer vpleteni tako vidni pripadniki stranke SDS kot tudi nekateri pripadniki stranke SD, ki so vmes odstopili.

»Glede korupcije povem že vnaprej – ta vlada bo naredila vse, da takrat, ko bo prišlo do kakršnega koli odklona, pa četudi pod to vlado, bomo to raziskali in bodo organi ustrezno ukrepali,« je še zagotovil. Dodal je, da je bilo podobnih dejanj v letih 2020 in 2021 toliko, da jih ne bi mogel našteti. Zato morda res velja načelo, naj vsak najprej pomete pred svojim pragom in se potem vpraša, o čem govori, je dejal.

Glede računa v eni od romunskih bank pa je spomnil, da je na to vprašanje odgovarjal že večkrat. Prijava na romunsko tožilstvo je bila podana že pred časom, je dejal in dodal, da na izsledke še čaka. Opozoril je, da na tamkajšnje postopke ne more vplivati, kot možno pojasnilo, da primer še ni rešen, pa ponudil, da je romunsko tožilstvo malo bolj počasno ali pa se mu primer ne zdi pomemben.