Predsednika vlade vprašali o azilnem domu, to je njegov odgovor

Premier Robert Golob je v odgovoru na poslansko vprašanje Jožefa Horvata (NSi), kako bo ukrepal, da učenci priseljenci izboljšajo znanje slovenščine, spomnil, da to področje obravnava novelirani zakon o osnovni šoli, ki ga je DZ že sprejel. Poudaril je, da Slovenija potrebuje tujo delovno silo, ki pa jo je treba čim bolje integrirati v družbo.

Zatrdil je, da je v Sloveniji zaposlenih približno 15 odstotkov tujcev. »Potrebujemo njihove pridne roke in pamet, da bo Slovenija bolj rasla. Mi smo tisti, ki jih vabimo v Slovenijo, in mi smo tisti, ki moramo poskrbeti, da bodo čim bolj integrirani v družbo,« je dejal.

Poslanec SDS Andrej Kosi pa je na premierja Goloba naslovil vprašanje v zvezi z varnostnimi posledicami vladnega sklepa o organiziranju izpostav azilnega doma v Središču ob Dravi in na Obrežju. Spomnil je, da se je lani in letos bistveno povečalo število nezakonitih prehodov državne meje. Ob tem prihaja tudi do zlorabe azilnega sistema, saj se azilni domovi uporabljajo kot začasna prenočišča, je poudaril.

Slovenija se nahaja na tako imenovani južni balkanski poti, zaradi česar je lani našo državo prečkalo od 50.000 do 60.000 od skupno 300.000 nezakonitih migrantov.

Načrtovani izpostavi azilnih domov v Središču ob Dravi in na Obrežju bosta imeli začasen in prehoden značaj, je danes v DZ poudaril premier Robert Golob. Spomnil je, da se migracijski pritisk povečuje predvsem v poletnih mesecih, ko se obstoječe azilne kapacitete prenapolnijo, takrat pa pride do potrebe po začasnih oziroma prehodnih nastanitvah.