Ste svojemu podjetju tiho napovedali propad?

Veliko podjetij namreč spregleda ključno področje, ki jih lahko vodi v stečaj. Mikro- in mala podjetja so hrbtenica slovenskega gospodarstva, a žal se številna znajdejo v težavah zaradi neustreznega finančnega vodenja. Ste med tistimi, ki menijo, da je računovodstvo dovolj za obvladovanje financ? Morda je čas, da premislite še enkrat – in s tem rešite svoje podjetje pred morebitno katastrofo.

Uspešno podjetje ne temelji zgolj na urejenih bilancah, temveč na upravljanju financ. Vendar ni treba, da ste v tem sami. Na webinarju boste izvedeli vse o tem, kaj pomeni obvladovanje obratnega kapitala, kapitalske ustreznosti in denarnih tokov. Razkrili bomo ključne dejavnike finančne varnosti in rast vašega podjetja. Na webinarju boste izvedeli: kako pravilno upravljati denarni tok, da se izognete težavam plačilne nesposobnosti

katere so največje napake pri vodenju poslovnih financ v podjetju in kako se jim izogniti

kakšne so dobre prakse zadolževanja

Z izkušenim poslovnim finančnikom do boljših finančnih odločitev

Jožko Peterlin je uveljavljen poslovni finančnik, ki vam bo predstavil, katere naloge mora opravljati oseba, ki v podjetju skrbi za finance. FOTO: Marko Feist

Webinar bo vodil priznani finančni strokovnjak, dr. Jožko Peterlin, ki ima dolgoletne izkušnje na področju upravljanja podjetniških financ. Njegovo strokovno vodenje in praktične usmeritve vam bodo pomagali razumeti kompleksne finančne koncepte na dostopen in razumljiv način.

Webinar je namenjen podjetnikom, direktorjem in vodstvom podjetij, komercialistom in računovodjem, ki hočejo vedeti več in bi lahko ponudili več kot le bilance za državo.

Finančno upravljanje je ključno za varno prihodnost

Računovodstvo beleži pretekle dogodke, medtem ko finančno upravljanje vključuje aktivno načrtovanje, analiziranje in odločanje o sredstvih in obveznostih. Če tega področja ne obvladujete, lahko hitro zaidete v likvidnostne težave.

Resnični kazalnik zdravja vašega podjetja: denarni tok

Na webinarju boste izvedeli ključne razlike med računovodstvom in resničnimi finančnimi izzivi. FOTO: Depositphotos

Če bilance prikazujejo številke, moramo vedeti, da je denarni tok tisti, ki pokaže resnično finančno stanje podjetja, in sicer – koliko sredstev imate na voljo za plačila in ali so ta dovolj za tekoče obveznosti. Denarni tokovi so za podjetje kot kri za človeško telo – brez njih ne more preživeti.

Plačilna sposobnost, ki temelji na denarnem toku, je ključna za dolgoročno preživetje podjetja. Sestava virov financiranja je pomembna za ohranjanje plačilne sposobnosti podjetja. Pomembno je, da podjetje razume, koliko sredstev potrebuje za ustvarjanje prihodkov in kako te vire optimalno uporabiti. Za podjetja, ki se osredotočajo na denarne tokove, je manj verjetno, da bodo zašla v težave, saj je denar skupni imenovalec za vse deležnike, vključno z zaposlenimi, lastniki, državo in bankami. Napačno vodenje pa lahko povzroči verižno reakcijo, ki se konča z neplačili, izgubo dobaviteljev in celo stečajem.

Jožko Peterlin poudarja, da je obvladovanje denarnih tokov ena najpomembnejših nalog v podjetju. Podjetja, ki se osredotočajo na denarne tokove, so bolje pripravljena na nepredvidljive dogodke in so bolj finančno stabilna. Načrtovanje denarnih tokov in njihovo sprotno spremljanje omogoča podjetju pravočasno prilagajanje strategij in sprejemanje ustreznih ukrepov za ohranjanje likvidnosti.

Uredite svoj odnos z banko

FOTO: Depositphotos

Veliko podjetij se znajde v težavah, ker ne razumejo optimalne sestave virov financiranja. Dolgoročna sredstva, kot so nepremičnine in oprema, morajo biti financirana z dolgoročnimi viri. To med drugim podjetju omogoča, da redno poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in bank, kar je temelj za stabilno poslovanje.

Nepravilno zadolževanje lahko vodi v finančna tveganja, kot so sezonska nihanja in nezmožnost poplačila obveznosti. Prav tako je ključno vzdrževati dobre odnose z bankami – ne samo, ko potrebujete kredit, ampak tudi za dolgoročno stabilnost.

Direktorjeve odločitve imajo posledice

Direktor ima ključno vlogo pri zagotavljanju finančne varnosti podjetja. Ste kot direktor dovolj ozaveščeni o svojih obveznostih? Zakonodaja pred vas postavlja pomembno odgovornost – za zakonito vodenje poslov, vključno z obvladovanjem finančnih tveganj. Če pride do težav ali celo stečaja, lahko nosite osebno odškodninsko odgovornost. Aktivno spremljanje financ, denarnih tokov in plačilne sposobnosti je zato nepogrešljivo.