Jankovića povabili v Tarčo, a ni prišel: tak pogoj jim je postavil

Gradnja kanalizacijskega odseka C0 razburja Slovenijo. Naj se več milijonov evrov vreden infrastrukturni projekt na vodovarstvenem območju ustavi, dokler se ne pridobi vseh mnenj in dovoljenj, je pred dnevi pozvala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, a ljubljanski župan vztraja pri svojem in nadaljuje gradnjo.

Gre za gradnjo 131,5 kilometra sanitarnih kanalov in gradnjo centralne čistilna naprava. Projekt je vreden kar 135.623.985 evrov, čeprav je z do sedaj sklenjenimi pogodbami ta vrednost že presežena. S projektom pa se zdaj mudi, ker je časa za črpanje iz evropskih sredstev le še do konca leta.

Bo infrastrukturni projekt vplival na pitno vodo? So betonske kinete res najboljša možna izbira? Kdo bo z milijonskim projektom največ zaslužil?

V Tarči so o vsem tem polemizirali pristojni minister Uroš Beržan, toksikolog Miran Brvar, ekolog Uroš Macerl, predstavnik občine Krištof Mlakar, poslanec SDS Aleš Hojs in poslanec NSi Aleksander Reberšek. V studio so povabili tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića, a je ta povabilo zavrnil in dejal, da bo v studio prišel le, če pride tudi Nataša Pirc Musar.

Projekt označil za monstrum

»To je postal monstrum, v katerem je težko voditi jasno in argumentirano razpravo o argumentih za in proti. Da je projekt tak kot je danes, je dokaz, da ni bil dobro voden. Če bi bil pravilno komuniciran, projektiran, umeščen v prostor, verjetno vsega tega danes ne bi bilo,« je dejal Mihael Brenčič iz slovenskega komiteja Mednarodnega združenja hidrogeologov, ki že sedem let opozarja, da je sklep Arsa strokovno neutemeljen in zavajajoč.

Zoran Janković na gradbišču izgradnji kanalizacijskega kanala C0. FOTO: Leon Vidic/delo

Minister je na vprašanja, ali ga, glede na to, da ni presoje vpliva na vode in opozorila zdravnikov, nič ne skrbi, dejal, da ga skrbi. »Sem odgovoren tudi za pitno vodo, na drugi strani pa razumem projektante in mestno občino Ljubljane. Ta projekt je moral čez veliko stopnic, ki so ta projekt potrdile. Investitor ima vsa pravnomočna dovoljenja in lahko v skladu z njimi gradi,« je dejal Beržan.

Toksikolog je opozoril na možnost prenosa fekalij v pitno vodo, do kemijskega onesnaženja in dodal, da ta ogromni kanal, predstavlja za Ljubljančane veliko tveganje. »Ni potrebno, da se ta kanalizacija iz Medvod vozi v Ljubljano.«

Znani izvajalci

V Tarči so razkrili tudi nekaj izvajalcev, skupno so jih našteli 26, ki so na tem projektu zaslužili že več milijonov. Med vsemi so se pojavila tudi podjetja znanih Slovencev, omenili so Darija Južno z dvema podjetjema, Janeza Škrabca in Francija Zavrla. Ugotovili so še, da je vrednost vseh sklenjenih pogodb samo za gradnjo, nadzor in piar že zdaj za 16 milijonov presega vrednost celotnega projekta in znaša že151 milijonov evrov