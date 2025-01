Ste slišali ta brutalni odziv na Kučanove besede? Janša o tem, da se je treba spet boriti

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je ob 35-letnici ustanovitve Demosa pripravilo pogovorno omizje z naslovom Temelji slovenske demokracije in samostojnosti. Sodelovali so predsednik prve slovenske vlade Alojz Peterle in tedanji ministri Dimitrij Rupel, Janez Janša, Igor Bavčar ter poslanec Janez Podobnik.

Izpostavili so pomembnost tedanjega sodelovanja političnih sil in prepoznavanje zgodovinskega trenutka, od katerih bi morali potegniti nekaj naukov za prihodnost.

Kučanove besede pomenijo strankarsko vojno

Odzvali so se tudi na besede prvega predsednika države Milana Kučana, ki je ocenil, da v tem trenutku pogojev za veliko koalicijo ni.

Če hočemo, da se slovenska pomlad dokonča, si je treba nazaj priboriti besedo. To pa ni mogoče brez svobode govora. Danes se moramo ponovno boriti za stvari, ki so nekoč že bile izborjene.

Po Ruplovi oceni te besede pomenijo strankarsko vojno, ki pa bi se ji, glede na trenutne mednarodne razmere, slovenski politiki morali odpovedati. Janša pa je dodal, da je izjava prvega predsednika republike posledica tega, da vsem mrtvim ne priznavamo pravice do groba. Ob tem je prvak SDS še dodal, da Kučanove besede delno držijo, saj »živi težko sodelujejo, dokler vsem mrtvim nismo sposobni priznati pravice do počitka, zemlje in spomina«.