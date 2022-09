Pijani Vučić momljal na stojnici, tako ga je skušala ustaviti njegova svetovalka (VIDEO)

V številnih srbskih medijih so lahko gledalci več kot eno uro spremljali, kako je srbski predsednik Aleksander Vučić, degustiral vino in se pri tem tudi napil. »Sin, bi poskusil namesto očeta? Oče bo takoj za tabo, sin pije skupaj z mano. Tukaj bi vam moral pomagati tudi moj sin, a se je očitno polenil. Zakaj ne pomagaš?« je svojemu sinu Danilu na vinskem sejmu ob eni od stojnic govoril Vučić.

Pohvalil se je tudi, koliko lahko spije. »Dovolj imam. Ljudje so šteli, spil sem več kot 100 kozarcev, to, da sem jaz v redu, je druga stvar, jaz bom spet prišel v soboto,« se je pohvalil, medtem ko so ga kamere snemale.

Vučić ta čas gosti vodje Albanije, Severne Makedonije in Črne gore. V nekem trenutku je veselemu Vučiću njegova predstavnica za medije Suzana Vasiljević skušala odvzeti kozarec z vinom. »Samo da poskusim,« je dejala, naredila požirek vina in pred predsednikom umaknila kozarec, a je bil odločen. »Ne, ne, ne!« je dejal in si priboril nazaj kozarec.

»Boji se, da sem preveč spil, to je v redu,« je rekel Vučić v angleškem jeziku. Vasiljevićeva je spretno pojasnila, da ni prestrašena, ampak da Vučića že čaka albanski premier Edi Rama.