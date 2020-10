Ste prejeli SMS z negativnim izvidom testa? Gre za lažno sporočilo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) opozarja, da se pojavljajo sporočila SMS, v katerih je zlorabljeno njihovo ime. Sporočilo govori o opravljenem testu za okužbo z novim koronavirusom in nagovarja k povratnici. Gre za prevaro.V sporočilu, ki naj bi ga poslali iz Nijz, prejemnike obveščajo, da je bil izvid njihovega testa negativen in da naj, če dovoljujejo, da se izvid prikaže kot pozitiven, odgovorijo na sporočilo z besedo DA.Takole so zapisali na svoji strani: »Prevara glede obveščanja o opravljenem testu Covid-19. Pojavila so se lažna sporočila, ki zlorabljajo znak Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vse, ki bi morebiti dobili podobno sporočilo opozarjamo, da gre za prevaro in priporočamo, da sporočilo nemudoma zbrišete. Po odvzetem brisu za Covid-19 testirane obveščajo osebni zdravniki oziroma iz Covid točke, kjer so bris odvzeli. NIJZ testiranih ne obvešča o rezultatih testiranja.«