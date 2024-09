»Starši rečejo, da ga niso silili, da bi pri petih letih hodil na treninge, oče pa strasten navijač Barcelone«

Mnogi starši se sprašujejo, kako izbrati prostočasne dejavnosti za otroka in kako zgodaj začeti z resnimi treningi pri nekaterih športih. Pedagog Sebastjan Kristovič staršem vedno znova svetuje, da naj to ne bo pred 2. ali 3. razredom. Tudi raziskave potrjujejo, da prezgodnja usmerjenost v športu kasneje ne prinese najboljših rezultatov.

Da prezgodnja specializacija oz. usmerjenost v športu kasneje ne prinese najboljših rezultatov, tako iz fiziološkega, kot tudi iz psihološkega vidika, kažejo pogostejše poškodbe, ker telo in mišična tkiva niso integrirano razvita, več je duševnih stisk, anksioznosti, depresij, prezgodnjega izgorevanja, težav s samopodobo in samozavestjo in podobno, je za STA pojasnil Kristovič z Univerze Alma Mater Europaea.

Starši rečejo, da ga niso silili, da bi pri petih letih hodil na treninge, a se izkaže, da je oče nstrasten navijač Barcelone

Po njegovem mnenju otrok zelo dobro zazna, če so starši izrazito naklonjeni neki dejavnosti. Tudi takrat, če starši tega ne verbalizirajo in izpostavljajo posebej. »Starši rečejo, da ga niso silili, da bi pri petih letih hodil na treninge nogometa. Ob tem pa se izkaže, da je oče nogometni veteran in strasten navijač Barcelone,« je ponazoril.

Otrok na nezavedni ravni ugotovi, da ob žogi prejme vso očetovo naklonjenost in pozornost. V otrokovi naravi je, da skuša ugoditi svojim staršem. Ti psihološki pritiski so včasih po njegovem mnenju zelo veliki. Bistveno se vedno dogaja na nezavedni ravni, zato je to po njegovih besedah zelo spolzko področje. Podobno je pri glasbi in drugih dejavnostih. Pogosto pozabljamo, kaj vse otroci zamudijo zaradi takšnih ali drugačnih ambicioznosti, je še opozoril Kristovič.

»Pustimo otrokom, da so res lahko otroci«

Pustimo otrokom, da so čim dlje otroci, da se prosto igrajo in kar je izredno pomembno, da so v tem zgodnjem obdobju popoldan doma, da se umirijo ter da so sami kreatorji svojega prostega časa, svetuje staršem. Ob tem je omenil Nizozemsko, kjer otroci do 12. leta rečejo, da se igrajo nogomet, po 12. letu pa igrajo nogomet. »Pustimo otrokom, da so res lahko otroci,« je pozval.

Od 3. razreda osnovne šole naj si najdejo nekaj, kar jih veseli

Kristovič meni, da je za otroke dobro in koristno, da si najdejo nekaj, kar jih veseli in zanima nekje od 3. razreda osnovne šole naprej. Ali je to šport ali katera druga dejavnost.

Pustimo otrokom, da so res lahko otroci.

Priznani strokovnjak, ki deluje v izobraževanju, kurativi in preventivi v obliki predavanj, seminarjev in svetovanj, meni, da je novo šolsko leto vedno priložnost za nove sklepe in nove začetke. Eden izmed njih bi lahko bil, da po 19. uri vsi družinski člani odložijo zaslone na posebno mesto in imajo čas zgolj in samo drug za drugega. Za ljubeče in čuteče odnose si je treba vzeti čas, je prepričan.