Društvo Zgornjesavinjski starodobniki z domicilom na Ljubnem ob Savinji so ustanovili tamkajšnji ljubitelji starih, dobro ohranjenih in vzdrževanih motornih vozil. V dolini z zdajšnjimi sedmimi občinami ob Savinji in Dreti je bilo že takrat od 20 do 30 imetnikov zbirateljev, podjetnik Franc Firšt iz Radegunde je imel že za pravi muzej. Skupina zaljubljenih mož se je tako odločila, da se povežejo v društvo, in 4. marca 2006 so se na pobudo iniciativnega odbora v gostišču Marije Murko pri Petrinu na Ljubnem sešli na prvi ustanovni skupščini. Izvolili so upravni odbor ter prvega predsednika Ivan...