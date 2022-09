Stanko in Katarina že četrtič pred oltar (FOTO)

Pred 65 leti sta se poročila Stanko in Katarina Sobočan iz vasi Gomilica v občini in župniji Turnišče. Takrat so bili težki časi, ko sta se po sezonskem delu vrnila v Prekmurje, sta se odločila, da se bosta podala v Kanado za boljšim življenjem, kruhom, da sta zapustila rodno Prekmurje, jima ni žal. Stanko, rojen leta 1938, je pred tem delal v podjetju Hidromontaža v Mariboru in v Kidričevem.

V Kanadi je 1968. dobil delo v strojni tovarni. Katarina, rojena leta 1940 v vasi Žižki, je v Kanadi delala v tekstilni tovarni kot šivilja. 53 let sta živela v mestu St. Anicet (Quebec), blizu reke Lawrence. Zgradila sta si hišo, Stanko je rad lovil ribe, skrbela sta za vrt in sadovnjak, ohranjala prekmursko kulinariko, imela sta prekmurske koline, Stanko pa je celo pridelal vino iz prekmurske samorodnice. V mestu, kjer sta živela, so bili priseljenci iz Anglije, Francije, Portugalske in drugih evropskih držav; s Slovenci sta se družila v slovenskem kulturnem društvu.

Zakonca Sobočan sta praznovala visoko obletnico poroke.

Po več kot pol stoletja dela in življenja v Kanadi sta se na jesen življenja vrnila v domovino, v rodno Prekmurje, natančneje v Gomilico, kjer sta si s prihranki zgradila dom. Člana Društva upokojencev Turnišče, ki sta se vsako zimo vračala domov, pravita, da je zdaj življenje boljše v Sloveniji kot v Kanadi, in sicer v vseh pogledih.

Doma pa sta se tudi poročila, že četrtič! Stanko je Katarino popeljal pred Marijin oltar župnijske cerkve Marije vnebovzete v Turnišču, kjer sta si ponovno izrekla večno zvestobo in obnovila sveti zakon. Zahvalno sveto mašo je daroval župnik župnije Turnišče pater Toni Brinjovc, ki jima je podaril priznanje za 65 let poroke. Na praznovanju sta zaplesala poročni valček in se skupaj posladkala s torto.