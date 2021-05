Štajerec gasilce prijavil policiji: »Sramota, kakšna hudobija je v ljudeh«

Slovenija je dežela prostovoljcev. Med najprepoznavnejše gotovo spadajo prostovoljni gasilci, ki jih imamo vsi radi, čeprav bi bili vsi najzadovoljnejši, če jih nikdar ne bi zares potrebovali. Ena izmed prijetnejših nalog, ki jih imajo sedaj (predvsem zaradi epidemije), je tudi izvajanje prvomajske budnice skozi zvočnike gasilskih vozil. A kot kaže, letošnja ni bila pogodu uporabniku twitterja (ime hranimo v uredništvu), ki je 1. maja ponosno naznanil, da je gasilce prijavil policiji. »Prvo dobro delo danes: policiji prijavil gasilce, ki z ozvočenjem iz vozečega avtomobila nabijajo partizanske koračnice ob šestih zjutraj. P.S.: To prijavo bom spremljal,« je zapisal (nelektorirano).

Prijavil jih je minuto pred 6. uro

Večina komentatorjev je bila enotna, da je bila njegova reakcija pretirana. A jeznež se ni dal: »Hrup je kršitev javnega reda in miru (čas prijave 5:59 zjutraj). Sicer pa sem se spomnil, da tudi sredi belega dne pri dejavnosti ne smeš povzročati hrupa nad določeno jakostjo - moram poiskat eno staro prijavo inšpektoratu za okolje in prostor, pa da še to opravim.«



Nad bentenjem pa so se zgražali v eni izmed skupin na facebooku, kjer so člani pretežno gasilci. »Upam, da ne bo potreboval gasilcev. Sramota, da je takšna hudobija v ljudeh,« je zapisal eden od njih.



Na policijo smo naslovili vprašanja, ali so v času praznikov prejeli tovrstne prijave državljanov in koliko je bilo takšnih prijav. Kot so nam pojasnili, so prejeli le eno tovrstno prijavo (očitno tole, o kateri govorimo), in sicer na območju mariborske policijske uprave.

