Tatjana Bobnar je nova svetovalka predsednice republike za človekovo varnost

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je z današnjim dnem imenovala mag. Tatjano Bobnar za svetovalko predsednice republike za področje človekove varnosti.

O možnostih, da bi se nekdanja ministrica pridružila ekipi predsednice republike, se je ugibalo že v času njenega spora s predsednikom vlade Robertom Golobom, a so v ekipi Nataše Pirc Musar takrat to zanikali, o čemer smo poročali tukaj.

Dolgoletne izkušnje

Mag. Tatjana Bobnar ima dolgoletne izkušnje na področju delovanja policije, še zlasti preiskovanja in preprečevanja nasilja v družini, spolnih zlorab otrok in nasilja med mladimi. Pri svojem delu na Policijski upravi Ljubljana in nato na Generalni policijski upravi se je med drugim posvečala pravnim vidikom kriminalističnega dela: sodelovala je pri pripravi pravnih aktov, ki zadevajo delo kriminalistične policije.

Prizadevala si je za izboljšanje delovnih razmer v slovenski policiji na več področjih. Krepila je sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju varovanja človekovih pravic in odprave nestrpnosti. Vodila je projekte s področja krepitve etike in integritete v policiji, psihološke pomoči in podpore v policiji, ustanovila je posvetovalno telo za enake možnosti v policiji. Ustanovila je tudi Svet za policijsko pravo in policijsko pooblastilo ter bila njegova prva predsednica. Leta 2018 je postala prva ženska na položaju generalne direktorice slovenske policije. Sodelovala je pri oblikovanju zakonov in komentarjev s področja kazenske zakonodaje in dela policije.

Predsednica republike je prepričana, da bo Tatjana Bobnar s svojim znanjem, ugledom in dosežki pomembno prispevala k viziji, ki jo ima predsednica Pirc Musar na področju temeljne človekove varnosti in človekovih pravic.

Njene prioritete bodo dokončna ureditev problematike izbrisanih, nasilje nad ženskami, sovražni govor in mladoletna kriminaliteta.

