Srednješolski učitelj, ki ima svojo teorijo o covid številkah

Majbertovi testi so neupravičeno zapirali šole



Profesor zahteva, da Krek javno posreduje podatke za:

Profesor matematike na eni od slovenskih gimnazijje na facebooku objavil pismo za direktorja Nijz, v katerem mu očita, da je Nijz javnost zavajal z analizo rezultatov hitrih testov in da so pri tem uporabili »klasično statistično prevaro«.»Način, kako je NIJZ predstavljal rezultate hitrih testov javnosti ob testiranju učiteljev, pa tudi sicer, je klasična statistična prevara. Gre za šolski primer uporabe Bayesovega obrazca, ki bi ga sicer zmogel že malo nadpovprečen dijak 4. letnika. In kako se, vsaj s pozicije, ki jo imate, rezultatov ne sme interpretirati. Če se zamenja metodologijo spremljanja, je to treba javno pojasniti javnosti,« pojasnjuje in dodaja, da se je z analizo zletelo mimo bistva. »To pa je, da s hitrimi test lahko iščejo zanesljivo negativne (z manj kot odstotno napako glede na testirano populacijo, kar je povsem sprejemljivo), ne pa nezanesljivih pozitivnih (med 25 % in 50 % glede na karakteristike testov in asimptomatičnost populacije) rezultatov.«Učitelj, matematik in naravoslovec, kot se je uvodoma predstavil, meni, da je Krek dolžan javnosti predstaviti resnico o hitrih testih Majbert Pharm, saj sam ni zasledil niti ene verodostojne interpretacije hitrih testov učiteljev.Kreku med drugim še očita, da so ponaredili uradno statistiko okuženih oseb s tem, ko so šteli več kot polovico (ocena) lažno pozitivnih. »Protokol je bil celo tak, da ste ob pozitivnem hitrem testu in negativnem PCR testu šteli osebo za okuženo.«»Glede na tako prirejene rezultate je vlada odločala o umestitvi regije v temnejše cone in odrejala ukrepe. Nekaj časa celo ni bila potrebna verifikacija s hitrimi testi − in marsikdo je v izolaciji ostajal po nepotrebnem. Majbertovi hitri testi so neupravičeno zapirali celotne šole še pred ponovnim začetkom pouka, ljudje so morali na hitro jemati dopuste, otroci pa so odložili odhod v nestrpno pričakovano šolo z vsem, kar je to prineslo ...,« pojasnjuje Špolad.1. Zahtevam javno objavo deleža in števila lažno pozitivnih Majbertovih testov (vključno z lažnimi grozdi ves čas testiranja učiteljev).2. Zahtevam delež in število razmazanih, poškodovanih in tako ali drugače neuporabnih Majbertovih testov.3. Zahtevam ceno, ki jo je (skupaj s plačilom za zasebne izvajalce) na test plačala država, od kod grozdi "pozitivnih" testov na začetku (najbrž pa tudi kasneje). In hočem primerjavo cen testov (z natanko navedenimi statistikami občutljivosti in specifičnosti), s katerimi se testirajo dijaki in učitelji sami kar v šolah po Avstriji (ali celo doma).4. Zahtevam odgovor na pozive epidemiologov, da se Majbertove nezanesljive teste preneha uporabljati na način, kot se jih je do sedaj.5. Zaradi zlorabljenega zaupanja zahtevam neodvisen zunanji nadzor nad delom NIJZ.Meni tudi, da je nenavaden način preverjanja splošne populacije s hitrimi testi, ki velja zgolj za učitelje in nekaj drugih poklicev.»Očitno negativni HAGT niso pogoj za službovanje v živo na sodiščih, v parlamentu, med uradniki, da o velikih (tudi državnih) firmah z največ stiki ne govorim. To je tako, kot če bi treznost za volanom preverjali le pri dolenjskih voznikih in le ob petkih,« pravi in Kreku predlaga, naj razmisli o odstopu.