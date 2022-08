Sredi Ljubljane videl, kako je drevo padlo na žensko in otroka: to je naredil

Boban Miladinović, ki prihaja iz Republike Srbske, živi pa v Ljubljani, je sredi neurja v Ljubljani izpod drevesa v parku Tivoli rešil žensko in otroka, piše Avaz. Orkanski veter je nosil strehe, podiral drevesa, uničeval avtomobila, nekaj pa je tudi lažje poškodovanih.

Drama se je odvijala tudi v parku Tivoli. V neurju je na žensko in otroka padlo deblo, ko sta bila na sprehodu, piše Avaz. Mimoidoči, med katerimi je bil tudi Boban, so k sreči to opazili in rešili žensko in otroka ter tako preprečili morebitne hujše posledice.

»Začelo je močno pihati. Šel sem po poti, ko sem zagledal, da 20 metrov pred mano na žensko in njenega sina pada drevo. V tistem trenutku nisem veliko razmišljal. Pritekel sem in ju poskušal rešiti izpod debelih vej. Tudi na drugi strani poti je padalo drevje. Nekako mi je uspelo priti do njiju, pritekli pa so tudi tujci, ko so videli, kaj se dogaja,« je povedal Boban in dodal, da so vsi hitro pobegnili v podhod, kjer so našli zavetje za krajši čas neurja.