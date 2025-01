Srčnemu in skromnemu Janezu (86) so na pomoč priskočili gasilci in sokrajani

Tudi podaljšani božično - novoletni prazniki se se te dni počasi končali, a humanost slovenskega človeka in pripravljenost pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo, ne neha. Tako se decembrski čas, ki je ponudil toplino, mir in ljubezen, čas obdarovanj in tihega sožitja, nadaljuje tudi v januarju. In dokler so decembrska obdarovanja za nekatere bila bogata in razkošna, za druge pa mirna in skromna, a vseeno srčna, ljudje okrog nas nadaljujejo slovensko tradicijo dobrodelnosti, kar je že prvi delovni dan v januarju občutil tudi 86. letni Janez Škrlec iz kraja Ptujska Cesta pri Gornji Radgoni, z okoli 200 dušami.

Srčnega možakarja Janeza st., ki živi sam v skromni hišici na Ptujski Cesti so namreč na prvi petek letošnjega leta obiskali gasilci domačega gasilskega društva PGD Orehovci. Njihov namen obiska je bil, da pomagajo in ponudijo pomoč svojemu zvestemu gasilskemu članu in sokrajanu. Poveljnik PGD Orehovci Franci Šabeder je ob tem povedal: »Nekako se je med vaščani izvedelo, da Janezu Škrlec st. v teh hladnih zimskih dneh primanjkuje drv za ogrevanje njegove skromne hiške. Gasilci smo se na to hitro odzvali in z dogovorom z vaščani, pripravili dobrodelno akcijo nabirko drv za ogrevanje. Ponudili smo mu pomoč, ki jo je z veseljem sprejel, ter nas ob tem velikodušno sprejel. Na prvi petek v tem letu smo z nekaj člani dostavili drva na Janezov naslov, ter jih pospravili v njegovo domačo drvarnico za nadaljnjo uporabo.«

Foto: PGD Orehovci

Foto: PGD Orehovci

Foto: PGD Orehovci

Janezu st., so tako z dobrodelnostjo sovaščanov in gasilcev PGD Orehovci ponujeni bolj topli in prijetni dnevi. Solidarnost, srčnost, spoštovanje in medsebojna pomoč pa naj ostanejo vrline življenja vseh ljudi, so bile enotne misli udeleženci dobrodelne akcije, ki je starejšemu sovaščanu olajšala življenje. Po drugi strani pa se Janez st. zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pomagali rešiti to njegovo problematiko.