Srce parajoč zapis brata dečka, ki je umrl na žgočem soncu

Slovenija še vedno žaluje za tragično preminulim dečkom, ki je prejšnji teden umrl v pregretem avtomobilu. Svoje srce je na družabnih omrežjih pred dnevi že izlila dečkova babica, zdaj pa je svojo žalost s svetom delil še njegov starejši brat.

V zapisu se je spominjal njunih skupnih trenutkov in dodal, da je bila njuna bratska ljubezen neprecenljiva in nepremagljiva. »Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak oprosti, ker me ta dan ni bilo zraven tebe, bebo. Jaz sem najstarejši bratec in obljubil sem, da te bom čuval ne glede na vse,« je dodal.

Dečkov starejši brat je slikovito opisal, kako sta zadnje mesece vsak dan preživela skupaj in kako ga je malček spravil v dobro voljo, ko je bil na tleh. »Zjutraj si me vedno zbudil. Ko sem odprl oči, si ležal nasproti mene ter mi strmel v oči s svojim lepim obrazom tik pred mojim in me hecno kjut pogledal ter rekel kaku!« Opisal je, kako je skrbel zanj, ga dajal spati, kako ga je previjal, hranil in se z njim igral.

Na koncu je še dodal, da upa, da bo kmalu videl mamico, da jo lahko potolaži in spravi v smeh še zanj.