Po malčkovi smrti: »Tako mi je hudo, umiram v sebi«

Smrt še ne dveletnega otroka, ki je umrl v na žgočem soncu parkiranem vozilu, pretresa slovensko javnost. Strašna, nepojmljiva tragedija je močno bolečino zadala tudi družini preminulega otroka. Na družbenih omrežjih smo našli zapis, ki vam bo segel do srca. Domnevno naj bi šlo za otrokovo babico, ki je zapisala, da je bolečina nepopisna in da ne razumejo, kaj se je zgodilo.

Med drugim je dodala (nelektorirano): »Nekoč, nekje te stisnem in nikoli, nikoli več ne spustim iz svojega naročja... tako mi je hudo... Umiram v sebi... Angel moj, naj ti bo lepo, toplo, polno ljubezni in sreče ter nasmehov tam nekje, kjer si postal moja nova najsvetlejša zvezdica na nebu...Nepopisna je bolečina in nerazumevanje kaj se je zgodilo... Počivaj v rajskem miru angel moj in počakaj na mamo.... Enkrat bova spet v objemu...«

Tragedija se je zgodila na dvorišču pred hišo sredi naselja Sv. Lovrenc v občini Prebold. Otroka v vozilu naj bi malo pred 13. uro opazil mimoidoči in ga takoj začel reševati. Priletel je tudi helikopter Slovenske vojske, a je bilo kljub vsej pomoči prepozno. Otrok je umrl. Na celjski policiji so nam potrdili, da poteka preiskava v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Otrokovo mamo in njenega partnerja so policisti pridržali.