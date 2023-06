Malčka večkrat pustila v avtu, zdaj bo en mesec v priporu

Celjska dežurna preiskovalna sodnica je na popoldanskem zaslišanju na podlagi predloga državnega tožilstva za osumljeno torkove smrti skoraj dveletnega otroka v razgretem vozilu v Sv. Lovrencu pri Preboldu odredila enomesečni pripor, je danes za STA povedala odvetnica osumljene Tina Škorja. Osumljena mati se je na zaslišanju zagovarjala z molkom.

Zaslišanje partnerja matere je potekalo ločeno. Med pridržanjem staršev so za sorojence umrlega poskrbeli sorodniki.

Kot je povedal direktor Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška Marko Verdev, s sorojenci sodelujejo krajevno pristojni centri za socialno delo v okviru izvajanja razbremenilnih pogovorov in nudenja psihološke pomoči, če bi jo potrebovali.

Hišne preiskave

Otrok je umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Kot je v četrtek povedal Aleš Slapnik iz celjske kriminalistične policije, so k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja pripeljali mater otroka in njenega partnerja.

»Pri doslej opravljenih hišnih preiskavah smo našli in zasegli prepovedane droge in bomo podali še kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog,« je takrat povedal Slapnik.

V preteklosti je policija oba že obravnavala. Enega od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugega pa so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja. Slapnik je tudi povedal, da ima mati več otrok.

Umrl na kraju dogodka

Na vprašanje, koliko časa je bil otrok v vozilu, je Slapnik odgovoril, da preiskava še poteka, zato ne more odgovoriti na to vprašanje. Neuradno naj bi bil otrok v vozilu najmanj dve uri. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, nudenju prve pomoči ter pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Sv. Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je otrok umrl na kraju dogodka.

Slapnik je tudi dejal, da so obema osumljencema odvzeli telesne tekočine zaradi preverjanja, ali sta bila med dogodkom pod vplivom prepovedanih drog. Dodal je še, da je za povzročitev smrti iz malomarnosti zagrožena zaporna kazen od pol leta do petih letih, za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje pa do treh let zapora.

35-letna ženska in njen 38-letni parter sta osumljena storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

Velika tragedija

Nedoumljiva tragedija, ki te dni pretresa Slovenijo – gre celo za prvi primer smrti otroka zaradi vročine v avtomobilu –, dobiva nove razsežnosti. Policija je namreč sporočila nekaj podrobnosti tragičnega dogodka, ko je v torek nekaj pred 13. uro mimoidoči v razgretem avtomobilu pred domačo hišo v Svetem Lovrencu pri Preboldu videl zaprtega še ne dveletnega otroka. Tudi hitra intervencija tako reševalcev Splošne bolnišnice Celje kot žalskih reševalcev nujne medicinske pomoči in prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Sv. Lovrenca ter aktiviranje helikopterja Slovenske vojske iz Maribora dečku niso mogli pomagati. Otrok je bil mrtev.

Par šele kakšnega pol leta

Se pa pojavlja vedno več novih informacij. Tako smo iz zanesljivih virov izvedeli nekaj podrobnosti. Mama in njen partner naj bi bila par šele približno pol leta. Moški je sicer iz Žalca, za očeta naj bi vozil kamione, medtem ko naj bi se ženska, ki naj bi bila mama kar štirim otrokom, preživljala z delom natakarice oziroma, kot nam je zaupal vir, »naj bi čistila apartmaje«. Z njo naj bi živel le nesrečni fantek, ki je umrl v razbeljenem avtomobilu, medtem ko naj bi preostali živeli pri drugem staršu. Eden menda pri babici. Oče umrlega dečka naj bi bil iz Trbovelj. Trenutno naj bi bila osumljenca brezposelna. Po naših informacijah sta se oba pečala s prepovedanimi drogami, oba naj bi tako preprodajala kot uživala drogo, kot sta kokain in heroin.

CSD mamo pozna »Na CSD smo pretreseni zaradi tragičnega dogodka, v katerem je umrl otrok,« pravijo v Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška. »Mater otroka smo poznali, saj je prihajala na CSD glede urejanja varstva in skrbi za otroke ter prejemanja denarne socialne pomoči in otroških dodatkov. Prav tako smo začeli postopek nudenja pomoči družini,« so odgovorili na vprašanje, ali je CSD obravnaval omenjeno družino. Direktor Marko Verdev je povedal tudi, da v primerih, ko je CSD seznanjen z informacijo, da so starši odvisni od psihoaktivnih substanc, začnejo postopek ocenjevanja ogroženosti otroka. »V primeru visoke ogroženosti otroka ga CSD nemudoma umakne na varno.«

Hiša, pred katero sta parkirala avtomobil z zaprtim otrokom, naj bi bila v lasti 38-letnega moškega, v Sveti Lovrenc naj bi se preselil pred približno štirimi ali petimi leti, 35-letnica naj bi se tja preselila pred kratkim. Morda tudi zato sosedje o tem paru ne vedo povedati veliko. »Mislim, da on ni nič kriv, vse je šlo navzdol, ko se je ona preselila k njemu. Več kot deset let sva bila tesna prijatelja, vsak dan sem hodil k njemu, rad sem imel tudi njegovega psa Tobija in ga tudi sprehajal,« nam je zaupal vir.

Sv. Lovrenc je še vedno zavit v žalost. FOTO: Mediaspeed.net

Večkrat, pravi naš vir, sem prišel k njima v hišo in opazil, da je otrok v avtu. In ju tudi opozarjal. »Rekel sem ji, kje je ta mali, a si ti normalna, da pustiš otroka dve, tri ure v avtu,« nam je razkril. In, kar je najpomembnejše, o svojih opažanjih pred štirimi ali petimi meseci podal anonimno prijavo na policijo in CSD. »Nič se ni zgodilo,« pripoveduje sogovornik.

Ni bilo znakov kaznivih dejanj

»Res je, bila je anonimna prijava. Policisti so preverili informacije, in ker niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, so primer zaključili s poročilom na tožilstvo,« informacijo potrdi tudi tiskovna predstavnica celjske PU Milena Trbulin.

Po tistem, ko je prijatelj – kot bi moral ravnati vsak človek, ki ima vsaj malo empatije do soljudi – podal prijavo, je od osumljenca prejel nekaj grozilnih SMS-sporočil. Čisto objektivno dejstvo pa je, da bi za otroka najprej in predvsem morala poskrbeti mama. Ta naj bi menda bila dan pred smrtjo na lepotnem posegu.