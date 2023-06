Pretresljiva izpoved moškega, ki je poskušal oživiti otroka

Tragedija, v kateri je prejšnji torek v razgretem avtomobilu pred stanovanjsko hišo v Sv. Lovrencu pri Preboldu umrl še ne dveletni otrok, še vedno pretresa državo. Čeprav se je že zgodilo, da so neodgovorni starši otroka pustili v vročem avtomobilu, pa gre za prvi primer, ko je otrok za posledicami tega umrl. Celjska preiskovalna sodnica je po zaslišanju osumljencev – 35-letne mame nesrečnega otroka in njenega 38-letnega partnerja, za katera je policija odredila 48-urno pridržanje – tema odredila enomesečni pripor. Mama se je zagovarjala z molkom, je za STA povedala njena odvetnica Tina Škarja. Zaslišanje njenega partnerja je potekalo ločeno. Kako se je, ali sploh, zagovarjal njen partner, odvetnik Andrej Janežič, ki ga zagovarja, ni želel pojasniti. Policija pa še vedno ni sporočila, koliko časa je bil nesrečni deček v avtomobilu in ali sta bila osumljenca pod vplivom drog.

Kot smo objavili že v petek, pa to ni bilo prvič, da bi 35-letnica, ki naj bi bila dan pred dogodkom na lepotnem posegu, otroka pustila v avtu. Kot nam je zaupal vir, je ravno zaradi tega že pred meseci na policijo podal anonimno prijavo. Tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin nam je to informacijo potrdila. Kot je povedala, so policisti preverili anonimko, a takrat suma kaznivega dejanja niso ugotovili, zato so preiskavo zaključili s poročilom na tožilstvo.

Avto je bil parkiran pred domačo hišo. FOTO: Mediaspeed

Tokrat smo se pogovarjali z 38-letnim Dejanom, znancem osumljenca, ki je tistega dne prišel do hiše in v avtu odkril malčka.

A pogledaš, kje je otrok?

»Nikoli si nisem mislil, da bom kaj takega doživel,« pravi sogovornik, še vedno pretresen ob misli na dogodek. »Imel sem zdravnika, in ker zaradi bolezni – od nesreče med korono, ko sem padel z višine, imam pogoste epileptične napade – ne smem voziti avta, sem upal, da me bo morda lahko zapeljala znančeva punca. Tudi znanec je imel zdravnika, oba bi naju peljala. Zmenila sva se, da pridem do njiju in kakšno uro sprehajam psa Tobija, potem pa gremo. Ko sem prišel nazaj, mi je znanec rekel, a pogledaš, kje je otrok,« pripoveduje sogovornik in dodaja, da mu že ob sami misli na nebogljenega otroka gre na jok.

Koliko časa je bil nesrečni otrok izpostavljen vročini, še ni znano. FOTO: Mediaspeed

»Pogledal sem malo po hiši, za sedežno, ni ga bilo. Gledal sem, ali je mogoče dvignil neki plastični pokrov, kjer je luknja. Ko sem šel mimo avta, sem ga zagledal v njem. Avto je bil odklenjen,« se spominja sogovornik. Malček je bil vroč, žareč, pravi. »Kakšno grozno smrt je moral imeti, meni so solze kar tekle, medtem ko sem ga poskušal oživljati. Prosil sem boga, naj ga reši. Znancu sem rekel, naj pokliče očeta ali 113, da mi pomaga,« pripoveduje.

Že ko je fantiča našel, ni več dihal oziroma kazal znakov življenja. »Znanec je poklical svojega očeta, ki živi sto metrov stran, ta pa je takoj poklical reševalce. Otroka sem vzel v naročje, odnesel v hišo in smo ga najprej poskušali pod vodo malo ohladiti. Bil sem v šoku, delal sem vse, da rešimo otroka, poleg očeta je bil zraven tudi en sosed, dokler ni prišel reševalec,« pravi sogovornik.

Policisti so po tragičnem dogodku opravili več hišnih preiskav. FOTO: Mediaspeed

Mama je bila v šoku

Dečkova mama je bila v hiši. Med oživljanjem jo je partner zadrževal, da ne bi videla otroka. Bila je v šoku in histerična, partner jo je miril. Za vsako ceno je hotela videti otroka, se spominja. »Dal sem mu umetno dihanje in masažo srca. Tako grozno je zgledalo, da me je res prizadelo. Fantek je bil luštkan, igriv, znanca je že klical ati. Fajn se mi je zdelo, da ga je otrok sprejel in on njega,« pravi 38-letnik. Po kakšnih 15 minutah je pristal vojaški helikopter. »V tistem trenutku sem se počutil nemočnega, mislil sem, da nisem naredil dovolj,« še pravi naš sogovornik.

Za sorojence umrlega dečka so poskrbeli sorodniki. Kot je povedal direktor Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška Marko Verdev, s sorojenci sodelujejo krajevno pristojni centri za socialno delo v okviru izvajanja razbremenilnih pogovorov in omogočanja psihološke pomoči, če bi jo potrebovali.