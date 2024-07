Spremembe na upravnih enotah, zdaj boste lahko elektronsko vpisali tudi smrt v družini

Na Upravni enoti Šentjur pri Celju je včeraj, 2. julija 2024, potekalo srečanje predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve in Nacionalnega inštituta za javno zdravje o začetku uporabe sistema eSmrti. Nacionalni inštitut za javno zdravje je kot nosilec projekta Digitalizacije procesa poročanja o vzrokih smrti med drugim posodobil tudi segment načina prijave smrti, ki jo v matični register vpiše upravna enota.

Trenutno prijava smrti poteka tako, da prijavitelj smrti na upravno enoto posreduje obrazec prijava smrti in priloži zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, matičar pa na podlagi posredovane dokumentacije z ročnim prepisom v matični register zabeleži podatke o dnevu, mesecu, letu, uri in kraju smrti ter prijavitelju in pravno podlago vpisa shrani v arhivu. Podatek o smrti se prenese v Centralni register prebivalstva, od koder je na razpolago številnim zunanjim uporabnikom osebnih podatkov.

Po novem bo izpolnjevanje obrazcev nadomestil vnos podatkov v novo aplikacijo, ki jo bodo uporabljali mrliški pregledniki. Evidenca prijaviteljev smrti in mrliških preglednikov se povezuje z matičnim registrom, kamor se podatki posredujejo, zato ročno prepisovanje obrazca prijave smrti ne bo več potrebno. Matičar upravne enote, ki bo podatek o smrti posameznika lahko videl takoj neposredno v matičnem registru, bo podatek zgolj preveril in vpis potrdil. V primeru smrti tujca, ki v uradnih evidencah v Sloveniji še nima identifikacije (enotne matične številke občana - EMŠO), na primer ob nesrečah turistov ali oseb v tranzitu, pa se bo že ob pripravi zdravniškega potrdila o smrti in poročila o vzroku smrti v aplikaciji določil EMŠO.

Zmanjšan obseg administrativnega dela

Upravne enote vnesejo v matični register 23.000 smrti letno (povprečje zadnjih petih let). Z informatizacijo postopka bodo podatki o smrti posameznika v matičnem registru in z njim povezanimi uradnimi evidencami zabeleženi v najkrajšem možnem času, dolgoročno pa se bo zmanjšal tudi obseg administrativnega dela tako na strani prijaviteljev kot na strani prejemnikov podatka.

Upravna enota Šentjur pri Celju bo v sodelovanju z mrliškimi pregledniki, ki opravljajo mrliško pregledno službo v občinah znotraj njihove upravne enote, v začetnem obdobju nacionalne uvedbe eSmrti zagotavljala kontrolo pravilnosti delovanja novega sistema z vzporedno uporabo starega načina prijave. Upravna enota Šentjur pri Celju bo z elektronskim vpisom smrti začela predvidoma v začetku avgusta. Prijavitelje smrti iz drugih območij in druge upravne enote se bo v nov sistem vključevalo postopoma, predvidoma do konca naslednjega leta.