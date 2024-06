Katere upravne enote stavkajo? Preberite, kje izdelajo osebni dokument

Na upravnih enotah stavkajo že od 15. maja, sedaj pa se v luči prihajajočih počitnic mnogim porajajo strahovi, da ne bi mogli urediti dokumentov, preden se odpravijo na dopust.

Z mariborske UE so sporočili, da upravni organ v času pred počitnicami beleži povečano število vlog za izdelavo osebnih dokumentov. »To pripisujemo dejstvu, da se vsako leto v poletnih mesecih poveča število vlog za izdelavo osebnih dokumentov zaradi potovanj, povezanih z dopusti. Uslužbenci so v teh mesecih zagotovo bolj obremenjeni, ne moremo pa napovedati, ali bo zaradi preobremenjenosti prišlo do kolapsa sistema.«

Stavka je temeljna pravica

Kot je znano, imajo mnoge upravne enote zaradi stavke spremenjeno organizacijo dela. V zvezi s tem se ljudje obračajo tudi na Varuha človekovih pravic. »Pravica do stavke je temeljna pravica, vendar pa ni absolutna in jo je mogoče omejiti z zakonom. Ne gre namreč spregledati življenjskih situacij in stisk, v katerih so se znašli ljudje zaradi obsežnega neizvajanja del in nalog javnih uslužbencev upravnih enot,« je Varuh Peter Svetina zapisal na svojem uradnem Facebookovem profilu.

»Zavedam se, da se nakopičenih težav na upravnih enotah ne da rešiti čez noč, a pričakujem, da vsi odgovorni za nastalo situacijo poiščejo rešitve in se čim prej uskladijo o nadaljnjih korakih, ki bodo v korist prebivalk in prebivalcev kot tudi zaposlenih na upravnih enotah,« je še dodal.

Dokument izdelajo na vsaki

Spletna stran gov.si navaja, da listine, kot sta potni list in osebna izkaznica, lahko pridobite na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, a nekateri ljudje so kljub vsemu naleteli na težave. Zato se je morda smotrno obrniti na katero od enot, kjer zaposleni ne stavkajo.

Na spodaj navedenih upravnih enotah ne stavkajo: UE Cerknica, UE Dravograd, UE Grosuplje, UE Kamnik, UE Laško, UE Lenart, UE Ljutomer, UE Piran, UE Radlje ob Dravi, UE Ravne na Koroškem, UE Ribnica, UE Sevnica, UE Sežana, UE Slovenska Bistrica (zamrznitev stavke do 13. 9. 2024), UE Slovenj Gradec, UE Tolmin, UE Ormož, UE Trbovlje (zamrznitev stavke do 13. 9. 2024), UE Vrhnika, UE Zagorje ob Savi (zamrznitev stavke do 13. 9. 2024).

Ob sredah se stavka izvaja na naslednjih upravnih enotah: UE Ajdovščina, UE Črnomelj, UE Ilirska Bistrica UE Jesenice, UE Kočevje, UE Lendava, UE Mozirje, UE Nova Gorica, UE Radovljica, UE Slovenske Konjice, UE Škofja Loka, UE Trebnje, UE Tržič, UE Velenje.

Upravne enote, ki niso navedene, stavkajo vsak dan.