Spor glede kuhančka: Zapečatenje hišk na Pogačarjevem trgu nezakonito?

Ukrep inšpektorjev Finančne uprave RS (Furs), ki so v četrtek zapečatili štiri hiške za prodajo pijače in hrane na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, je nezakonit, je danes zapisal direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Andrej Orač. Pravnih argumentov za to potezo Furs nima, je prepričan.

Fursovi inšpektorji so v četrtek zapečatili štiri hiške, v katerih so najemniki javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice prodajali hrano in pijačo. Vsem štirim je tako onemogočeno opravljanje njihove dejavnosti, navaja Orač.

Želijo le enake pogoje za vse

Ne javno podjetje ne najemniki nimajo nobenega namena kršiti veljavnih predpisov »v teh za vse nezavidljivih korona časih«, je v sporočilu za javnost danes zapisal Orač. »Želimo si le enakih pogojev za vse, pogojev, ki z vidika javnega zdravja in nemotenega opravljanja dejavnosti zdržijo upravičenost ukrepov. Predvsem pa od nadzornih organov pričakujemo enako tolmačenje pravnih zavez,« je navedel.

Furs po njegovem neutemeljeno trdi, da najemniki javnega podjetja svojo dejavnost izvajajo v okviru sejemske dejavnosti. »To nikakor ne drži. Izvajajo jo kot tržnično,« je izpostavil.

Med drugim je Orač poudaril, da veljavni vladni odlok dopušča uživanje hrane in pijače ob izpolnjenem pogoju PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v zaprtih prostorih, kot so restavracije, gostilne in bari. Hkrati zahteva pogoj PCT za sejemske dejavnosti. »Ni torej najti javnega interesa, ki bi opravičeval prepoved uživanja hrane in pijače na sejemski prireditvi na odprtih površinah ob dejstvu, da javni interes ni prizadet, če se lahko pod pogojem PCT hrana in pijača strežeta v zaprtih prostorih,« je izpostavil.

Dejavnost tržnic pa ob tem po veljavnem odloku sploh ni vezana na izpolnjevanje pogoja PCT, lahko se izvaja na odprtih in v zaprtih prostorih, v okviru te dejavnosti pa se lahko strežeta hrana in pijača, je nadaljeval Orač. Pogoj PCT tudi ni potreben pri oskrbi z osnovnimi življenjskimi potrebščinami in izdelki, kamor po pojasnilih vlade štejejo tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln (tržnice, premične stojnice in podobno).

Vlada je v petek sprejela odlok, ki prepoveduje prodajo hrane in pijače na stojnicah božičnih sejmov. Tako so se v soboto zaprle stojnice na božičnih sejmih, tudi v Ljubljani. Je pa v sredo ljubljanska mestna občina sporočila, da je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani mogoča tržnična prodaja, tudi gostincem. A so ukrepali finančni inšpektorji in tržnice v četrtek zapečatili.

Po mnenju strokovne skupine za covid-19 je tveganje za prenos okužbe na stojnicah s hrano in pijačo v okviru prazničnih sejmov bistveno večje kot v organiziranih lokalih. Na njih namreč prihaja do stika z velikim številom ljudi, zato je povečana možnost prenosa okužbe.