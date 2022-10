Spomenka obračunala z Janšo, vskočil sin pokojnega Pučnika (VIDEO)

V ponedeljek je potekal posvet z naslovom Jože Pučnik – v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu, ki ga je pripravil Muzej slovenske osamosvojitve Začel se je z nagovorom predsednika republike Boruta Pahorja, sledila pa je okrogla miza, na kateri so sodelovali prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, predsednik SDS in takratni minister za obrambo Janez Janša, takratni zunanji minister Dimitrij Rupel, sin Jožeta Pučnika Gorazd ter filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar.

Zadeva pa se je sprevrgla v nekakšen obračun Hribarjeve z Janšo, ki je opisala njegovo politično delovanje skozi osamosvojitev in kasneje. Zadeva je eskalirala do te mere, da je občinstvo zahtevalo, naj neha. »To ni obračun z Janšo,« se je slišalo. Posredovati je moral celo Gorazd Pučnik, ki je prosil za kulturno razpravo in upoštevanje demokratičnih načel na prireditvi. V prvi vrsti je Pahor vse skupaj le nemo opazoval.

Celotni nastop Spomenke Hribar in odziv Janeza Janše si oglejte v spodnjem videu.