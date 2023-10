Spletni prevaranti prežijo na vdove: lažejo jim, da so vojaki in zdravniki na misijah

Evropski mesec kibervarnosti, bo oktobra v središče postavil starejše uporabnike spleta in njihove digitalne veščine, je na skupni novinarski konferenci s SI-CERT in programom Varni na internetu povedala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Žrtvam spletnih prevar so sporočili, naj jih ne bo strah ali sram prositi za pomoč.

Stojmenova Duh je uvodoma navedla, da je v Sloveniji samo 50 odstotkov prebivalcev digitalno kompetentnih. Delež oseb brez digitalnih kompetenc pa je najvišji v starostni skupini od 65 do 74 let, za starejše od 74 let pa analize sploh ne obstajajo.

Beležijo predvsem 30-odstotni porast t. i. phishinga, je povedal vodja nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT Gorazd Božič. Gre za enostavno prevaro, ki uporabnika spleta zavede v klik spletne povezave v elektronski pošti, s čimer se na napravo ali prenese zlonamerna programska oprema ali uporabnik s pošiljateljem deli občutljive osebne podatke, denimo uporabniško ime in geslo. Božič zadnja leta opaža še porast t. i. smishinga, gre za podoben pristop s to razliko, da je nosilec namesto elektronske pošte sporočilo SMS. V obeh primerih se pošiljatelj predstavlja kot zaupanja vredna oseba, denimo kot banka ali dostavna služba.

Ljubezenske prevare

Pogosta tarča prevarantov v t. i. ljubezenskih prevarah so po Božičevi oceni starejše vdove. Storilci se izdajajo za vojake in zdravnike na misijah, ki v dolgih večernih pogovorih z žrtvijo vzpostavijo zaupen odnos. Sledijo prošnje za nekaj denarja za bolnega otroka, ki se končajo šele, ko se žrtev zave, da je vse skupaj laž. Lani je bilo povprečno oškodovanje v ljubezenski prevari 30.000 evrov, najvišje zabeleženo pa je znašalo kar 110.000 evrov. V tovrstnih prevarah pa je lahko oškodovana tudi žrtvina družina, saj ne obstajajo mehanizmi, ki bi žrtvi prevare hitro preprečili razpolagati s svojim denarjem, je opozoril Božič.

Starejši pogosto nasedejo tudi oglaševanju nepreverjenih zdravil in prehranskih dopolnil, ki naj bi imela čudežne učinke, je dodal Božič. Pri tem se pogosto zlorablja identiteto slovenskih zdravnikov.

Vsem prevaram je skupno manipuliranje s človeškimi čustvi, je poudarila koordinatorka programa Varni na internetu Jasmina Mešić. Vse, ki menijo, da so žrtev spletne prevare, je pozvala, naj jih ne bo strah ali sram prositi za pomoč.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je zato v sodelovanju s Simbiozo in Ljudsko univerzo Velenje začelo s projektom Mobilni heroji. Gre za dve mobilni učilnici, s katerima želijo tudi starejše na deželi učiti uporabo digitalnih storitev, je dejala Stojmenova Duh. Naslednji petek pa bo ministrstvo začelo še s postopnim odpiranjem 222 info točk na lokacijah po vseh državi, je spomnila.

Dodala je, da je na ravni EU od avgusta že v veljavi akt o digitalnih storitvah, ki ga morajo članice v pravni red prenesti do konca februarja. Z njim namerava EU nasloviti spletne goljufije in vzpostaviti enoten način prijave spletnih goljufij.