Spite lahko v sobi Nuše Derenda (FOTO)

17 sob je vsega skupaj v hotelu.

Družina Kunst: (stojita) mama Breda in oče Srečo, (sedijo, z leve) Nejc in njegova žena Tamara, Tjaša in mož Andrej. FOTO: osebni arhiv

Cerjakova soba. FOTO: Boštjan Colarič

Leskovec pri Krškem je naselje v Krškem gričevju, umeščeno med Savo in Krko, kjer poleg zanimive zgodovine, arheološke najdbe iz tega kraja segajo v prazgodovino, ponujajo tudi mikavne sprehajalne poti ter dobro hrano in pijačo. Vse te odlike se trudijo v eno samo nepozabno izkušnjo združiti v Hotelu in gostilni Kunst v središču kraja, v neposredni bližini avtoceste Ljubljana–Zagreb. Hotel, ki so ga z namenom, da ga bodo prenovili, kupili leta 2015, od letošnje pomladi ponuja zanimivo posebnost, prenočitev v sobah, ki so posvečene štirim posavskim umetnikom – pevki, akademskemu slikarju, režiserjuter pokojnemu igralcu»V vsaki od sob je nekaj stvari od umetnika, ki mu je posvečena,« razlaga, članica družine Kunst in sestra menedžerja hotela. »Pri Nuši Derenda, ki je energična, barvita ženska, najdemo čevlje, veliko je rdeče barve, ki jo ima rada. Z oblikovalcem, ki je skupaj z mojo svakinjozasnoval sobe, smo bili pri njej na obisku. Ko jo je spoznal, si je zamislil, kako bo videti soba. Nuša je sodelovala pri opremljanju, nekaj detajlov bo še prinesla, denimo rokavico, ki jo je nosila na Evroviziji in je trenutno na razstavi,« pripoveduje. Sobo Damjana Kozoleta, ki se med drugim podpisuje pod film Slovenka, krasijo enaki kosi pohištva, kakršne ima umetnik doma, denimo stoli rex in japonska postelja. »Gre za izjemno minimalističen slog. Sobe so zasnovane nemoteče, tako da se v njih ne počutiš kot v nekem muzeju, podrobnosti, posvečene umetnikom, pa lahko najdeš, če želiš, ali pa tudi ne,« pojasni mlada mamica, ki je trenutno na porodniški. Sobo Jožeta Marinča krasi njegova slika Ljubezen, med predmeti, ki jih je najti tam, pa so tudi slikarska paleta in činele, saj jih ima umetnik tudi v resnici pri sebi doma. Soba Slavka Cerjaka spominja na gledališče, v njej najdete knjige, ki jih je igralec najraje bral, balkon pa krasi zeliščni vrt. »Z umetniki, oziroma v Cerjakovem primeru z njegovo ženo, smo sodelovali leto in pol, kolikor je trajala prenova,« pove Tjaša Kunst Kališnik.V družini Kunst so vsi vpleteni v hotelske dejavnosti in kdo se je domislil izvirne ideje, da bi sobe posvetili lokalnim umetnikom, se ne ve natančno. Ključno vlogo je imel Nejc, ves čas pa so sodelovali tudi preostali. »Leta 2015, ko smo začeli prenavljati hotel in smo razmišljali o tem, da želimo ustvariti nekaj drugačnega, smo se zaradi svojega priimka Kunst, ki v nemščini pomeni umetnost, odločili, da bo to umetniški hotel. Ideja o sobah se je rodila na družinskih kosilih, potem pa smo ves čas nekaj dodajali. Želeli smo vključiti ljudi iz okolja, v katerem delamo. Umetniki, katerih sobe je mogoče najeti pri nas, bodo imeli v prihodnosti tudi delavnice oziroma nastope. Z Jožetom Marinčem bodo potekale umetniške delavnice, Nuša Derenda bo pela na naši terasi, s Kozoletom pripravljamo filmski večer. Tu bi še omenila, da sta v sobi Damjana Kozoleta dve televiziji, na veliki si je mogoče ogledati filme po njegovem izboru,« pojasni Tjaša.V Hotelu in gostilni Kunst imajo vsega skupaj 17 sob, kljub trenutnim razmeram, ki vladajo v turizmu zaradi epidemije, in ne glede na to, da jih niso oglaševali, pa so umetniške sobe postale že pravi hit. »Zanimivo, opazili smo, da po Kozoletovi sobi povprašuje bolj moška populacija, tista Nuše Derenda pa je priljubljena pri parih,« se nasmehne Tjaša. Zadovoljni pa niso le gostje, pač pa tudi umetniki, ki so sobam posodili ime. »Izredno sem ponosna in počaščena, ko me je družina Kunst povabila k sodelovanju z idejo o novem konceptu njihovih sob. Takoj sem bila za, saj se ne zgodi prav pogosto, da imaš v hotelu sobo s svojim imenom in osebnim slogom,« je na odprtju povedala Nuša Derenda.