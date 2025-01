Spet so se imeli fletno v župnijski dvorani (FOTO)

V župnijski dvorani Jožefa Kvasa je Društvo upokojencev Cerklje na Gorenjskem organiziralo tradicionalno, že 20. prireditev Skupaj se imamo fletno. Dogodek so pripravili cerkljanski upokojenci, sodelovali pa so tudi člani Društva upokojencev iz Komende. Društvi skupaj štejeta več kot 1200 članov.

Ob koncu programa so vsi v en glas zapeli Slakovo V dolini tihi.

Zbrane je nagovorila predsednica DU Cerklje na Gorenjskem Marta Hočevar, ki je pohvalila pester program in vsem zaželela uspešno delo ter sodelovanje tudi v prihodnje, pozdravila je tudi predsednika DU Komenda Saša Lenarčiča. Med gosti sta bila tudi podžupan Občine Cerklje Miha Zevnik in cerkljanski župnijski upravitelj Martin Leban.

Za medgeneracijsko ravnovesje so prvi poskrbeli mladi folkloristi Otroške folklorne skupine OŠ Davorina Jenka Cerklje s spletom plesov Veselo v planine in navdušili polno dvorano. Mešani pevski zbor DU Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca je zapel tri pesmi, mladi talenti KUD Krvavec Spodnji Brnik so se predstavili pod mentorstvom Štefke Luskovec s skečem o večerji pri direktorju, pesmi pa so recitirale Ivanka Vertnik iz Cerkelj ter Marija Kern in Marinka Crnkovič iz Komende. S skečem Njiva mojega življenja pa sta navdušili Ani Rehberger in Francka Rozman. Podali sta se kar na njivo, kjer so se dogajale zanimive dogodivščine. Na odru so združili moči in talente Cerkljanski gavnarji Ivan, Miro, Ava, Miha, Vida in Danilo in z inštrumentalnima skladbama poskrbeli za dobro voljo. Vsestranski Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika pa je recitiral lastno avtorsko pesem Neznanec.

Obiskovalci so do zadnjega kotička napolnili župnijsko dvorano v Cerkljah.

Mladi talenti so odlično zaigrali skeč o slovesni večerji.

S skečem Njiva mojega življenja sta občinstvo nasmejali Ani Rehberger in Francka Rozman.

Tudi Cerkljanski gavnarji so zavzeli oder. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Anico Sirc in Ivanko Vreček so obiskovalci nagradili z dolgim aplavzom za dve zapeti ljubezenski pesmi. Folklora Cerklje je predstavila splet plesov V Cerkljah je pa tuko, ob koncu programa pa so obiskovalci skupaj s Cerkljanskimi gavnarji zapeli Slakovo V dolini tihi. Program je domiselno povezovala Anica Sirc.