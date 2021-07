Spet skoraj 100 okuženih: Slovenija kmalu ne bo več zelena?

V Sloveniji je bilo včeraj 1479 PCR-testov, od tega pozitivnih 99 (6,7 odstotka). Opravili so še 20.809 hitrih testov.



V bolnišnicah je 29 oseb, v enoti intenzivne terapije osem, poroča sledilnik covida 19.



Aktivnih primerov je 916, medtem ko 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev znaša 43,4 (+ 4,9 odstotka). Prav na podlagi te in deleža okuženih Evropski center za nalezljive bolezni (ECDC) države razvršča po različnih barvah. Slovenija še velja za varno in je pobarvana zeleno, a se vztrajno bližamo oranžni. V to barvo nas bodo odeli, če delež pozitivnih znaša več (ali enako) kot štiri odstotke, incidenca pa je večja od 50.

