Spet je tekla čarno-bejla krf: 50 murašev je darovalo kri (FOTO)

Športnikom poškodbe zagotovo niso neznanka in se še kako dobro zavedajo, kako pomembna je oskrba s krvjo. Zato ne preseneča, da se tudi v nekaterih športnih kolektivih odločajo za prostovoljno darovanje krvi. Nogometna šola Mura je v sodelovanju s Centrom za transfuzijsko medicino UKC Maribor, Rdečim križem Slovenije in Območnim združenjem Rdečega križa Murska Sobota pripravila drugo krvodajalsko akcijo Čarno-bejla krf.

50 murašev je darovalo kri.

V klubu so zadovoljni, da se je število prostovoljnih krvodajalcev glede na prejšnje leto povečalo, saj je letos sodelovalo 50 dobrotnikov. V NŠ Mura so prepričani, da je to še en dokaz, da v Sloveniji znamo združiti moči in tudi tako pomagati sočloveku. Krvodajalce so v imenu kluba obiskali trener Dejan Grabić ter nogometaši Kai Cipot, Mirlind Daku in Klemen Mihelak, ki so poskrbeli za dobro vzdušje in spominske fotografije. »Zelo plemenita poteza vseh, ki so se odzvali na to akcijo. Vse te stvari, ko lahko nekomu pomagamo, so plemenite, so dobre in tudi v imenu kluba bi se rad zahvalil vsem, ki so prišli. Če je nekdo javna oseba, mora spodbujati stvari, ki so v dobro drugih, ki so v dobro nas vseh. K sreči ima NŠ Mura to moč in treba jo je uporabiti za čim več dobrih stvari. Vsekakor je solidarnost ena največjih vrednot v življenju, ki je mogoče v zadnjem času malo pozabljena,« je ocenil Grabić. Erika Kavaš iz Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor pa je poudarila: »S to akcijo želimo ozaveščati državljane, krvodajalce in bolnike, kako pomembno je krvodajalstvo. Brez darovane krvi ne moremo zdraviti bolnikov. Seveda želimo tudi s takšnimi akcijami širiti bazo slovenskih krvodajalcev. Vse to z mislijo na prihodnost, da bi bilo pri nas vedno dovolj krvi.«

Nogometaši so tudi zgledni krvodajalci. FOTOGRAFIJE: Arhiv NŠ Mura

Športnike je spodbujal tudi trener Mure Dejan Grabić.

»V OZ RK Murska Sobota organiziramo več krvodajalskih akcij, ena takšnih je tudi Čarno-bejla krf, in veseli nas, da lahko s to akcijo nagovarjamo športnike, navijače in druge športne navdušence. Tako skrbimo, da ima Splošna bolnišnica Murska Sobota dovolj krvodajalcev in odvzemov krvi,« je pojasnila še Aleksandra Nana Rituper Rodež, sekretarka na OZ RK Murska Sobota.