Spet bomo pili kavo na terasah

Čas dovoljenega prehoda za lastnike nepremičnin se je z 48 ur povečal na 72, tako dolgo je tudi veljaven test. FOTO: Plyushkin/Getty Images

Kava na terasi

72 ur V nedeljo opolnoči začne veljati odlok o prehajanju meja: čas dovoljenega prehoda za lastnike nepremičnin, zlasti na Hrvaškem, se je z 48 ur povečal na 72 (toliko je tudi veljaven test). Za lastnike nepremičnin je veljaven v Sloveniji opravljen hitri test. Pri prehajanju meja se upoštevajo tudi cepiva, ki so na trgu in so ustrezno verificirana, to so rusko, indijsko in dve kitajski.

Zmeda na trgu

Obratovanje lokalov in restavracij je dovoljeno med 7. in 19. uro, strežba je dovoljena le za mizami, za eno mizo pa lahko sedijo le štirje.

V sredo so v Sloveniji opravili 4258 PCR-testov in potrdili 745 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih je bil 15,5 odstotka, je sporočila vlada. Sedemdnevno povprečje števila okužb se je zmanjšalo na 684. V bolnišnicah zdravijo 620 bolnikov, 154 jih je na intenzivni negi.V domačo oskrbo pa so odpustili 59 oseb, prav toliko so jih na novo sprejeli v bolnišnice. Umrlo je 11 bolnikov. Proti koronavirusni bolezni je bilo z enim odmerkom cepljenih že skoraj 400.000 ljudi. Stanje novoodkritih okužb se umirja, je dejala vodja strokovne svetovalne skupinein še, da se bo pritisk na bolnišnice zmanjšal, ko se bo zmanjšal na splošno populacijo, zato so se odločili za sproščanje: »Luč na koncu tunela se svetlika, upamo, da bo čedalje večja in da ne bo kakšnega dodatnega ovinka v tunelu.«Glede na trenutne epidemiološke razmere je država v oranžni fazi. Na podlagi tega je vlada odločila, da je od danes dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami. Dovoljeno je tudi zbiranje do deset ljudi, ki niso člani skupnega gospodinjstva, in ne več sto, kot velja trenutno. Ta omejitev bo veljala tudi za javne prireditve. Pomembna sprememba je, da se s prihodnjim ponedeljkom odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov, to pomeni, da bodo po dolgem času spet omogočena predavanja za študente na fakultetah in višjih strokovnih šolah.Jutri se odprejo vrtovi in terase gostinskih lokalov: po vsej državi bomo pripravljali jedi in pijačo ter stregli na terasah in vrtovih gostinskih obratov, v rumeno obarvanih regijah (pomurska, goriška in obalno-kraška) pa bodo lahko delovali tudi notranji prostori lokalov.Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS)je prepričan, da je odločitev o pogojih obratovanja diskriminatorna do panoge: »V zaprtih prostorih lahko sto tisoče zaposlenih opravlja svoje delo osem ur na dan, brez teh pogojev lahko obiskujemo vrsto zaprtih prostorov.« Vprašanje je, kako vse izvajati in nadzirati, je še dejal Cvar. Že zdaj je bilo nemogoče zagotavljati razdaljo 1,5 metra med gosti za isto mizo ob uživanju hrane in pijače. »To je predpis, ki ga lahko nekdo zapiše, izvajati pa ga ni mogoče,« pravi.Strežba v notranjosti gostinskih lokalov bo dovoljena le pod pogojem testiranja gostov ali dokazila o cepljenju oz. prebolelosti, to velja tudi za opravljanje storitev v nastanitvenih obratih: od ponedeljka bo v devetih oranžnih regijah dovoljeno tudi ponujanje nastanitvenih storitev v obratih do 30 sob. Test se, podobno kot pri žičničarjih, preveri pri osebju turističnega obrata, je dejal, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, in še, da test ne sme biti starejši od dveh dni, ko se oseba prijavi v nastanitveni obrat.Predsednik Združenja hotelirjev Slovenije pri Turistično-gostinski zbornici Slovenije (TGZS), direktor ljubljanskega hotela Slonopozarja, da informacije o pogojih delovanja do hotelirjev prihajajo zelo pozno, da takih pogojev poslovanja niso imeli ne v prvem ne v drugem valu, da potrebujejo čas, da se na to pripravijo. »Mislim, da bo na trgu kar velika zmeda,« pravi Jamnik in še, da nekateri hotelirji napovedujejo, da bodo do nadaljnjega zaprti, saj se jim obratovanje pod postavljenimi pogoji ne splača. Trenutno namreč nimajo rezervacij, saj niso vedeli, kdaj bodo lahko odprli hotele: »Preden vse steče, bomo lahko prazni še mesec ali dva,« je povedal za STA in še, da bo »na trgu kar velika zmeda«. Odprli se bodo tudi avtokampi.Vlada je za teden dni podaljšala veljavnost odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah in odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja in širjenja okužbe z novim koronavirusom. V zaprtih javnih prostorih je še vedno obvezna uporaba zaščitne maske, ta je v primeru nezadostne medosebne razdalje obvezna tudi na prostem, in obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni prostor. Veljavnost obeh odlokov so podaljšali do 2. maja.