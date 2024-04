Sovica na svobodi, muca v novem domu (FOTO)

Ko sta minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in direktor Slovenske policije Senad Jušić pred dnevi policistkam in policistom podeljevala odličja za hrabrost in požrtvovalnost za leto 2023, sta poudarjala njihovo pripravljenost, da v vsakem trenutku pomagajo državljanom, čeprav s tem tvegajo lastno zdravje in življenje.

Pri svojem delu pogosto rešujejo tudi premoženje in živali, ena od številnih akcij pa je šele po petih mesecih zdaj dobila končni epilog. Srčni radgonski policistki sta namreč rešili ranjeno sovo, ki brez njune pomoči danes gotovo ne bi živela.

Okrevali sta na Koroškem, po petih mesecih sta se vrnili na domače območje. FOTO: Oste Bakal

Po sovo je prišel veterinarski uslužbenec Zavetišča za prostoživeče živali z Mute na Koroškem.

Ubogo žival so rešili gotove smrti. FOTO: Suzana Rauš

Akcija in zdravljenje

Teden dni po sv. Martinu sta odmevali kar dve veseli novici s PU Murska Sobota. Policija je rešila dve živali, najprej majhno muco ob pomurski avtocesti, naslednji dan pa še poškodovano sovo, ki je tavala po zelo prometni regionalni cesti. Obe živalci bi gotovo končali pod kolesi, če se pri izvozu s pomurske avtoceste pri Turnišču ne bi znašli policistka Jasna Litrop s kolegi Miranom Moršičem, Milanom Dajčem in Milanom Filipičem, na regionalki Gornja Radgona–Šentilj pa še Sanela Rozman in Melani Kalamar. Radgonski policistki sta v jutranjih urah v Apaški dolini naleteli na poškodovano sovo, ki je tavala po vozišču, Sanela in Melani pa sta organizirali reševalno akcijo in ji tako zagotovili zdravljenje.

S tem sta si vsekakor prislužili pohvalo, dokazali pa sta tudi, da delo policistov ni le represivno kaznovanje kršiteljev, temveč reševanje vseh živih bitij. Pohvalil ju je tudi takratni načelnik PP Gornja Radgona Aleksander Kreslin, ki je dodal, da je po sovo prišel veterinarski uslužbenec Zavetišča za prostoživeče živali z Mute na Koroškem in jo odpeljal v nadaljnjo oskrbo. »Ko bo sova spet zdrava in sposobna leteti, jo bodo pripeljali nazaj in spustili na mestu, kjer sta jo policistki Melani in Sanela rešili,« nam je še zaupal Kreslin.

Policistki sta ju pospremili novim dogodivščinam naproti. FOTO: Oste Bakal

Spet v naravi

In tako se je tudi zgodilo, nedavno nas je novi vršilec dolžnosti načelnika PP Gornja Radgona Danilo Lukovnjak obvestil, da si je sova po skoraj petih mesecih povsem opomogla in so jo vrnili na radgonsko območje. Pa ne samo nje, temveč še eno prav tako nekoč ranjeno sovo, tako da bosta poslej spokojno živeli v gozdovih od reke Mure do vinorodnih gričkov. Tokrat smo se pridružili pomočnici načelnika PP Gornja Radgona Manji Rudolf in policistki Saši Osterc, ki sta nedaleč od kraja najdbe sovici izpustili v naravno okolje. Ti sta le malce zastali, kot da bi se želeli zahvaliti, nato pa poleteli v širni svet.

Kot rečeno, so policisti na pomurski avtocesti novembra reševali tudi muco. Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš nam je potrdila, da so za ubogo mačjo kepico takoj začeli iskati dom in lastnika. Do takrat je živela pri vodnici službenega psa Jasni Litrop, ki je bila tistega jutra s sodelavci na poti na vajo v Pincah ob meji z Madžarsko. Prav Jasna je opazila muco tavati v travi nevarno blizu ceste. Nemudoma so ustavili službeno vozilo in z modrimi lučmi zagotovili varnost udeležencev v prometu. Prestrašeno muco jim je uspelo ujeti in jo ogreti, začasni dom je dobila pri policistki v občini Moravske Toplice.