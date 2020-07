Šolska ministrica: Če se epidemiološka slika do jeseni ne izboljša ....

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je danes predstavila rezultate obsežne raziskave o pouku na daljavo, ki so jo ob zaključku leta izvedli z anketnimi vprašalniki med učenci in učitelji.



Več kot polovica učencev je ocenila, da je pouk na daljavo zahtevnejši kot pouk v razredu. Tudi učitelji so ocenili, da je bilo delo na daljavo zahtevno, a so večinoma uspeli doseči zastavljene učne cilje, je sporočila ministrica. V raziskavo Zavoda RS za šolstvo je bila vključena okoli desetina učencev in dijakov, tretjina vseh učiteljev in dve tretjini vseh ravnateljev.

Pouk na daljavo ocenili kot zahteven in stresen

Kar 70 odstotkov učiteljev pa je v raziskavi ocenilo, da je bilo delo na daljavo slabše kot delo v razredu. A je večini učiteljev uspelo realizirati dve tretjini ali več učnih ciljev, je odgovorilo med 75 in 80 odstotkov učiteljev.



Ocenjevanje je glede na odgovore učiteljev potekalo predvsem ustno prek videokonferenc. Predvsem v osnovnih šolah so učitelji ocenjevali več praktičnih izdelkov, v srednjih šolah pa odgovore na kontekstna vprašanja. Iz raziskave je razvidno, da so učitelji za ocenjevanje uporabljali precej raznolike metode.



Učenci pa so na drugi strani pouk na daljavo ocenjevali kot zanimiv in ustvarjalen. Kot negativne vidike so učenci označili predvsem pomanjkanje socialnega stika, tako s sošolci kot z učitelji. Pozitivno pa se jim je zdelo, da so lahko sami razporedili delo čez dan in da jim ni bilo treba nastopati pred sošolci.

Kustec: Če se epidemiološka slika ne izboljša, bodo podatki ključni pri načrtovanju dela

Predstavljeni podatki bodo ključni pri načrtovanju dela v prihodnjem šolskem letu, če se epidemiološka situacija ne bo izboljšala, je opozorila ministrica Kustec. Podatki po njenih besedah predstavljajo del trdne hrbtenice modelov in načrtov, ki jih morajo imeti pripravljene za jesensko obdobje.



Kustec Lipicar je že ob koncu leta že omenjala, da bo v novem šolskem letu možen kombiniran pouk. Tako je denimo konec junija povedala za Odmeve: »Za jeseni so pripravljeni različni modeli. Sledijo aktualni oceni epidemiološke slike v državi. To pomeni, da bomo bodisi pouk lahko izvajali v razredih, v šolah, kot običajno – verjamem, da si to vsi najbolj želimo –; lahko pa v tisti začetni epidemiološki sliki s sredine marca tudi na daljavo. /.../ Ko se je ta zgodba v sredini marca začela, smo vzpostavili sistem izobraževanja na daljavo dobesedno čez noč in zelo, zelo po občutku. Zdaj, jeseni, ne bo več tako. Postavljene bodo univerzalne osnove za to, kako naj ta sistem poteka in kaj je treba za ta sistem imeti tako na strani učencev kot na strani učitelje z vidika opreme in z vidika načina, kako naj se znanje podaja.«