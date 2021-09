Šolarjem smo podarili računalnike!

Marsikateremu bomo olajšali šolanje na daljavo. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Edini s človekoljubno noto

Pred dnevi se je z morskih počitnic vrnilo 78 otrok iz socialno ogroženih družin, ki so s pomočjo našega časopisa letovali na Debelem rtiču. FOTO: Marko Feist

Dobrodelni vlak Slovenskih novic

Za nakup prenosnikov Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati ogroženim šolarjem, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za NAKUP RAČUNALNIKOV, sklicna številka 7243. Odslej lahko pomagate tudi z SMS donacijami. Pošljite sms na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

učencev in dijakov je brez tega nujnega učnega pripomočka.

Ko se je pred letom in pol vse skupaj začelo, Slovenija ni bila dobro pripravljena na šolanje na daljavo. Ljudje smo si predstavljali, da bo prihodnost prinesla neprimerno bolj organizirano družbo, razvoj, ki se bo kazal v vsesplošni blaginji. Če kaj, je pandemija dokončno razkrila, da smo še daleč od uresničitve naših predstav o boljšem in pravičnejšem svetu, o družbi brez korenitih razlik, te pa se še najbolj izkazujejo prav v tehnološki opremljenosti in razvoju. Naj zato ponovimo še enkrat: ko se je pred letom in pol vse skupaj začelo, Slovenija ni bila dobro pripravljena na šolanje na daljavo.Stiska, v kateri smo se znašli, je zato občutno povečala tudi socialne razlike med učenci in dijaki, saj so imeli mnogi oteženo šolanje na daljavo. Kar približno 1800 šolarjev je bilo brez računalnika. Še več: po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je pozneje izkazalo, da za izobraževanje na daljavo računalnik potrebuje še vsaj 3700 učencev in dijakov. Podatkov o tem, koliko modemov bi potrebovali, niti niso imeli, prevladovala je zgolj ocena, da jih je bilo brez dostopa do svetovnega spleta še vedno kar okrog 5200.Prvega septembra je šolski prag prvič prestopilo 21.123 prvošolk in prvošolcev, med njimi so bili tudi takšni, ki se na žalost še vedno utapljajo v socialno neprimernih razmerah, nevrednih države, ki naj bi bila odgovorna ter pravična do vseh in je letos praznovala okroglih 30 let.Trideset let pa ni praznovala le naša Slovenija, 30 let svojega obstoja obeležujejo letos tudi Slovenske novice, že leta in leta najbolj brani časnik na Slovenskem!Slovenske novice imajo med drugim tudi zato toliko sledilcev in privržencev, naročnic in naročnikov, ker veljajo za družbeno odgovoren časopis. Sklad Ivana Krambergerja, denimo, ki je bil ustanovljen, da bi pomagali gmotno, zdravstveno in še kako drugače ogroženim državljanom, je v treh desetletjih postal sinonim za slovensko dobrodelnost. Slovenske novice so še vedno edini časopis pri nas, ki se lahko pohvali s humanitarno noto in prav takšno vsebino.Pod okriljem Krambergerjevega sklada smo z vašimi donacijami pomagali že premnogim: v vseh teh letih ste, drage bralke in bralci Slovenskih novic, donirali že skoraj milijon evrov!Že konec marca smo vam obljubili, da želimo okroglih 30 praznovati v kar najlepšem duhu dobrodelnosti, izkazalo pa se je, da so Slovenske novice sprožile – leto dobrodelnosti in številnih človekoljubnih akcij. Najprej so družinam v stiski donirale po 10.000 evrov, potem na morje odpeljale otroke 30 slovenskih družin, zdaj pa je napočil trenutek, ko prek Krambergerjevega sklada ob začetku šolskega leta podarjajo prvih 15 prenosnih računalnikov, in sicer za prvih 15 slovenskih družin, ki imajo šolajoče se otroke, a so tako ali drugače socialno ogrožene.V tokratni dobrodelni akciji sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ta pa bo poskrbela tako za nabavo kot distribucijo naprav družinam, ki so pomoči res potrebne. Medtem ko bo ZPMS družine v stiski poiskala v svoji razvejani mreži območnih združenj po vsej državi, bodo Slovenske novice vse do zadnjega darovale iz Krambergerjevega sklada.»Pred epidemijo so bili resnično le redki posamezniki, ki so pomoč potrebovali zgolj za nakup računalnika, pa še to je šlo običajno za specialno opremljen nakup, denimo zaradi gibalne ali drugačne oviranosti. Vse od marca 2020 pa prav gotovo izstopa potreba po računalnikih tudi pri preostalih. Izkazalo se je namreč, da imajo družine doma po večini enega ali so celo brez njega. Čez noč so tako otroci kakor tudi starši potrebovali računalnik za šolanje oziroma delo od doma. Koliko je še vedno šoloobveznih otrok, sploh mlajših, ki nimajo niti telefona?! Izjemno velika težava pa se kaže tudi v številnejših družinah, ki ne premorejo niti internetne povezave,« nam je zaupala, generalna sekretarka ZPMS, ter se zahvalila Slovenskim novicam za donacijo prvih petnajstih prenosnikov.In kdo jih bo dobil? »Tisti, ki jih zares potrebujejo!« Zveza prijateljev mladine Slovenije pa jih bo kot krovna zveza s 109 članicami potem razdelila prek svojih društev. »Lokalna društva namreč zelo dobro poznajo družine v svojem kraju, veliko sodelujejo s šolami in drugimi organizacijami ter še kako dobro vedo, kdo resnično potrebuje pomoč. Tako preprečujemo predvsem podvajanje pomoči ali celo izkoriščanje,« je še dodala Breda Krašna.Mi pa dodajamo, da če želite biti tudi vi, draga bralka in bralec, del te očarljive zgodbe, zaradi katere bomo marsikomu občutno olajšali šolanje, lahko s svojo pozornostjo, solidarnostjo in dobroto sedete na dobrodelni vlak Slovenskih novic ter nakažete za tiste na dnu, za socialno ogrožene, za pomoči potrebne osnovnošolce in dijake.