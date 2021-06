Informacije, da naj bi Američani v svojih evropskih bazah hranili jedrsko orožje, niso nič novega. O tem se govori že dolgo, a ne države gostiteljice ne ameriška stran tega nikoli niso ne potrdile ne zanikale, saj gre za eno najbolj varovanih vojaških skrivnosti. Češ: kdo pri zdravi pameti bi Rusom in Kitajcem razkrival, kje so nameščeni stebri evropske obrambe. Toda zdaj so spletni novinarski preiskovalci Bellingcat pri dokazovanju tega, da Američani v Evropi res hranijo jedrsko orožje, šli korak dlje in razkrili, da so ameriški vojaki po nesreči in prav nemarno razkrili točne lokacije ...