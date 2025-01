Iz spodnjega nadstropja je dišalo po picah in odzvanjala glasna glasba. V šotorih pred stavbo se je na veliko peklo čevapčičev in drugih podobnih jedi. Ne, to ni reportaža s Sejma Alpe-Adria, ki od srede in še do jutri poteka na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, ampak prikaz razmer, v katerih sta tako v sredo kot včeraj potekali sojenji v najbolj zapletenih in tudi odmevnih kazenskih zadevah. Naročil je, da se zaprejo vsa vrata, ker je od zunaj glasno nabijala muzika … V takšnih pogojih se ne more delati! »Postopek dobiva groteskno zunanjo podobo, čevapčiči, šotori, bil je knjižni sejem...