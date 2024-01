Sodniško društvo pozdravlja pogajanja o plačah, a hkrati opozarja

Slovensko sodniško društvo je v odzivu na petkovo izjavo ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan poudarilo, da pozdravlja pogajanja o plačah v javnem sektorju. Toda uresničitev ustavne odločbe ni del socialnega dialoga, temveč je njen namen zagotovitev ustreznega ustavnega statusa sodstva, menijo.

Sodniško društvo je v odzivu navedlo, da vlada pod krinko nujnosti prenove plačnega sistema celotnega javnega sektorja odlaga z izvršitvijo ustavne odločbe. S tem sporoča, da sodne veje oblasti ne šteje kot samostojne, enakopravne in enakovredne. Ministrica je dejala, da bo odločba izvršena, vendar z zamikom, a sodniško društvo opozarja, da slovenski pravni red ne pozna instituta zamika pri uresničevanju odločbe ustavnega sodišča.

Slovenski pravni red ne pozna instituta zamika pri uresničevanju odločbe ustavnega sodišča.

»Ministrica se mora kot pravnica tega dobro zavedati. Težko razumljivo je, da z izgovorom, da gre za kolegijski organ, pritrjuje političnim argumentom vlade, ki se je odločila za nespoštovanje roka, določenega v ustavni odločbi. Sprašujemo se, ali se ob tem zaveda, pri kako nevarnem vzpostavljanju novih standardov sodeluje,« so navedli in ministrico, če njeni argumenti na vladi niso slišani, pozvali k odstopu, s katerim lahko zavaruje svojo strokovno integriteto.

Odstop državne sekretarke

Ministrica je sicer včeraj sprejela odstop državne sekretarke Valerije Jelen Kosi, ki je odstopno izjavo zaradi nespoštovanja ustavne odločbe glede sodniških plač podala v četrtek. Ustavno sodišče je junija lani odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja. To se ni zgodilo, zato so sodniki minuli četrtek za eno uro protestno prekinili delo, za obdobje med 10. in 24. januarjem pa napovedujejo, da bodo opravljali le nujne zadeve.