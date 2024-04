Dolga Putinova roka v Sloveniji: sodelavci izgnanega atašeja imeli stike s stranko Resnica

Kot poroča Delo, so bili sodelavci izgnanega namestnika ruskega vojaškega atašeja v Sloveniji Sergeja Lemeševa v stiku z dvema kandidatoma zunajparlamentarne stranke Resnica.

V varnostnih krogih povečan obseg kibernetskih napadov in širjenja ruske propagande na družbenih omrežjih povezujejo prav z delovanjem iz Slovenije izgnanega namestnika ruskega vojaškega atašeja.

Njegovi operativci, ne on osebno, so se po informacijah iz varnostnih krogov sestajali s slovenskimi državljani, ki so dovzetni za širjenje ruske propagande v Sloveniji, navaja Delo.

24 ur pa poroča, da se je Bojan Potočnik, nekdanji direktor Policije, in kandidat zunajparlamentarne stranke Resnica na evrospkih volitvah, prejšnji torek na veleposlaništvu Ruske federacije prijateljsko poslovil od izgnanega ruskega diplomata Lemeševa. S skupino somišljenikov so vojaškega atašeja pospremili z besedami Srečno, prijatelj.