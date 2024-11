Novost pri omrežninah! Tolikšen bo povprečni mesečni strošek za gospodinjstvo

Tarifne postavke omrežnine pri elektriki za leto 2025, ki so bile v torek objavljene v uradnem listu, so nekoliko nižje kot za leto 2024. Povprečni mesečni strošek omrežnine za povprečno gospodinjstvo bo prihodnje leto okoli dva odstotka nižji kot po tarifah po novi metodologiji za letos.

Povprečni mesečni strošek za omrežnino povprečnega gospodinjstva je po stari metodologiji, ki je veljala do konca septembra letos, za leto 2024 znašal 18,27 evra. Letni strošek bi bil, če bi stara metodologija veljala vse leto 2024, tako 219,24 evra.

Po novi metodologiji

Po novi metodologiji je v letu 2024 v nižji sezoni (torej oktobra) znašal 11,44 evra in bo v višji sezoni 28,82 evra, v letu 2025 pa bo v nižji sezoni 11,38 evra in v višji sezoni 27,92 evra, v gradivu, ki ga je predstavila v ponedeljek na odboru DZ za infrastrukturo, navaja Agencija za energijo.

Letni strošek za omrežnino za takšno gospodinjstvo bo v letu 2025 znašal okoli 202,7 evra oz. 7,5 odstotka manj, kot bi po stari metodologiji, in nekaj manj kot dva odstotka manj, kot bi v vsem letu 2024 po novi metodologiji.

Po izračunih agencije bi bil skupni strošek oskrbe z električno energijo (upoštevaje vse postavke na računu po regulaciji cene za energijo za 90 odstotkov porabe, ki je veljala do novembra) na letni ravni za povprečno gospodinjstvo po novi metodologiji v letu 2024 1,9 odstotka nižji, v letu 2025 pa 2,5 odstotka nižji, kot bi bil po stari metodologiji.

Kakšen bo povprečni mesečni strošek za omrežnino

Povprečni mesečni strošek za omrežnino povprečnega gospodinjstva s toplotno črpalko in brez sončne elektrarne je po stari metodologiji za leto 2024 znašal 35,70 evra. Po novi metodologiji je v letu 2024 v nižji sezoni znašal 20,72 evra in bo v višji sezoni 58,53 evra, v letu 2025 pa bo v nižji sezoni 20,66 evra in v višji sezoni 56,89 evra.

Letni strošek omrežnine takšnega gospodinjstva bo v letu 2025 znašal okoli 393 evrov oz. 8,3 odstotka manj kot po stari metodologiji.

Takšno gospodinjstvo je imelo po stari metodologiji obračuna omrežnine skupnega stroška za električno energijo okoli 1744 evrov na leto. Po novi metodologiji bi za leto 2024 znašal okoli 1709 evrov, za leto 2025 pa 1798 evrov.

Povprečni mesečni strošek za gospodinjstvo s toplotno črpalko in sončno elektrarno

Povprečni mesečni strošek za omrežnino povprečnega gospodinjstva s toplotno črpalko in sončno elektrarno, ki je vključena v net metering, pa je bil po stari metodologiji 7,96 evra. Po novi metodologiji je v letu 2024 v nižji sezoni znašal 9,56 evra in bo v višji sezoni 39,19 evra, v letu 2025 pa bo v nižji sezoni 9,50 evra in v višji sezoni 37,56 evra.

Letni strošek omrežnine takšnega gospodinjstva bo v letu 2025 znašal okoli 226 evrov oz. 136,8 odstotka več kot po stari metodologiji.

Skupni letni strošek za električno energijo takšnega gospodinjstva pa je bil po stari metodologiji obračuna omrežnine okoli 1744 evrov. Po novi metodologiji bi za leto 2024 znašal okoli 1709 evrov, za leto 2025 pa bo 1798 evrov.