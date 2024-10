So predsednici DZ šteti dnevi? Očitajo ji vzvišenost in skrivanje predsednika vlade

Poslanci SDS ne bodo več sodelovali na kolegijih predsednice državnega zbora (DZ), so v dopisu predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič obvestili iz največje opozicijske stranke. Predsednici DZ očitajo nespoštovanje poslovnika, omejevanje dela poslancev in zlorabo položaja. Če svojega ravnanja ne bo spremenila, napovedujejo tudi predlog za njeno razrešitev.

Očitajo ji zlorabo funkcije

V dopisu so poudarili: »Teptate določbe poslovnika državnega zbora, teptate Ustavo Republike Slovenije, do posameznih poslank in poslancev opozicije se obnašate vzvišeno, nedostojno in sovražno.« Očitajo ji tudi omejevanje razprav in slab vpliv na ugled DZ.

Izpostavili so primer nedavne izredne seje, na kateri naj bi Klakočar Zupančičeva neprimerno prekinila razpravo poslanca SDS Andreja Hoivika in mu grozila s prijavo na policijo.

Klakočar Zupančičeva: Delujem v skladu z ustavo in zakoni

»Vsak poslanec ali poslanska skupina lahko poda predlog, če je seveda zakonit, ustaven, legalen,« je v prvem odzivu danes dejala Klakočar Zupančičeva. O morebitnem predlogu za njeno razrešitev se bodo, če do tega pride, izrekale parlamentarne stranke, sama pa bo poslanski mandat, ki so ji ga zaupali volivci, opravljala ne glede na to, ali bo to v funkciji predsednice DZ, je zatrdila.

V NSi, kjer so prav tako že večkrat prišli navzkriž s predsednico DZ, pa so danes dejali, da napovedi SDS ne poznajo podrobno, jo pa razumejo. Vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj je ob tem ocenil, da je opozicija pri svojem parlamentarnem delu, predvsem nadzorni dimenziji, blokirana. »Predsednica parlamenta ni predsednica vseh poslancev, ampak izrazito zagovarja samo koalicijske interese in omogoča ščitenje in skrivanje predsednika vlade,« je očital Klakočar Zupančičevi.