So po Orbanovem govoru slovenski evroposlanci ploskali ali peli? Imamo odgovore, ki vas bodo presenetili (FOTO)

Poročali smo že, da je madžarski premier Viktor Orban v Evropskem parlamentu poudaril, da se mora EU spremeniti. Nekateri poslanci so po njegovem nastopu ploskali, nekateri pa so v plenarni dvorani peli pesem Bella Ciao.

Zato nas je zanimalo, kako slovenski evroposlanci komentirajo takšne odzive v evropskem parlamentu in kako se po nagovoru odzvali.

So torej ploskali ali peli?

Matej Tonin: »Evropski parlament je zelo živahen parlament.Evropski poslanci svoje strinjanje kažejo s ploskanjem, nestrinjanje pa z vzklikanjem. Ker sem prišel iz Državnega zbora, kjer je predsednica Urška Klakočar Zupančič prepovedala izražanje čustev, je bil tovrstna živahnost najprej novost zame, sedaj pa sem se jo že privadil. Sam sem ploskal nagovoru predsednice EK Ursule von der Layen, predsedniku EPP politične skupine Manfredu Webru in nagovorom drugih poslancev, s katerimi sem se strinjal. Prepeval nisem. Petje mi ne gre najboljše.«

Matjaž Nemec: »Za čas nagovora predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana sem sodeloval na večstrankarski novinarski konferenci na temo konflikta na Bližnjem vzhodu. Odzive poslancev in poslank na nagovor Orbana smatram kot izraz večinske nepodpore politiki, ki jo zagovarja in na Madžarskem udejanja Orban, kar močno razjeda temelje demokracije - na udaru so tako vladavina prava, človekove pravice, svoboda medijev, prav tako ne gre spregledati korupcije, ki zajeda domala v vse pore madžarske družbe.«

Vladimir Prebilič: »V tem delu seje nisem bil v dvorani, saj sem imel vzporedno drug sestanek, tako se tudi nisem neposredno odzval. Opažam, da smo tudi v Evropskem parlamentu občasno priča nekaj teatralnosti, a bolj kot sam nastop so pomembna stališča - in s temi se gotovo bližje strani, ki je pela Bella Ciao. Kot enega temeljnih postulatov EU vidim vladavino prava. G. Orbán in njegova vlada sta se v zadnjih letih soočila z ostrimi kritikami zaradi kršenja načel vladavine prava; Madžarska postopno omejuje neodvisnost sodstva, svobodo medijev in civilno družbo, kar spodkopava demokratične standarde.«

Romana Tomc: »Evropski parlament je ustanova s sprejetimi pravili obnašanja. Ploskanje je v plenarni dvorani nekaj povsem običajnega, vzklikanje in prepevanje pa izkaz pomanjkanja in nerazumevanja parlamentarnega obnašanja in kulture. Kar je splošno značilno za pripradnike skrajne levice.«

Irena Joveva: »Torej ... današnji nastop Viktorja Orbana na plenarnem zasedanju je bil točno takšen, kot smo ga lahko pričakovali. V svoji predstavitvi programa predsedovanja Madžarske Svetu EU je kakopak izpostavil svoje pomisleke glede delovanja Unije, problematiko konkurenčnosti in padec gospodarske rasti napram Kitajski in ZDA. Še posebej je izpostavil področje migracij ter z njimi povezano širjenje nestrpnosti v družbi s povečevanjem antisemitizma, homofobije ter celo nasilja nad ženskami. Toda bistvo je v tem, da ravno vse našteto on sam neprestano in neposredno podpihuje ter izrablja kot propagandni material za nadaljnjo krepitev svojega položaja na Madžarskem. Njegova licemerska predstavitev je tako še enkrat več pokazala in dokazala njegove resnične namere po zasledovanju zgolj svojih interesov konsolidacije in večanja moči kot neliberalnega voditelja, kar neposredno nasprotuje namenu predsedovanja, katerega naloga je krepitev sodelovanja med državami članicami in krepitve Unije kot take. Slednje bi sicer tako ali tako težko pričakovali od nekoga, ki pravil, vrednot in načel Unije ne spoštuje. Sama nisem sodelovala v nobeni obliki reakcije, nisem niti ploskala niti pela, saj je bilo oboje na tem mestu po mojem mnenju neprimerno. Ob tem sicer moram izpostaviti, da ni nenavadno, da govorke ali govorce na plenarnem zasedanju ob predstavitvi dobrih idej in konstruktivne vsebine spremlja aplavz – tudi sama sem ga večkrat doživela med svojimi nastopi – toda tako suh nastop, poln (tihega) evroskepticizma in navideznih dobronamernih obljub, kot si ga je danes privoščil Orban, si aplavza nikakor ne zasluži.«

Branko Grims:

